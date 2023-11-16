Крупный пожар на угольном предприятии в Китае унес жизни 19 человек

Возгорание произошло 16 ноября около 06:50 (01:50 по московскому времени) в административном здании угольной шахты в районе Лиши города Лулян, которая принадлежит одному из крупнейших частных предприятий провинции Shanxi Dongtai Energy Group Co., Ltd. Огонь распространился на четыре этажа.

Спасатели эвакуировали 63 человека, из них 51 доставили в Первую народную больницу. Сначала журналисты сообщали об 11 погибших, затем число жертв увеличилось до 19.

В центральном районе Тольятти загорелся продуктовый склад. Огонь локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пожар потушили примерно за два часа, к работе привлекли 55 человек и 18 единиц техники.