16 ноября 2023, 08:40

Крупный пожар на угольном предприятии в Китае унес жизни 19 человек

Unsplash
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На угольном предприятии в провинции Шаньси в центре Китая случился пожар. Погибли 19 человек, еще 51 получил травмы, сообщил телеканал CCTV.

Возгорание произошло 16 ноября около 06:50 (01:50 по московскому времени) в административном здании угольной шахты в районе Лиши города Лулян, которая принадлежит одному из крупнейших частных предприятий провинции Shanxi Dongtai Energy Group Co., Ltd. Огонь распространился на четыре этажа.

Спасатели эвакуировали 63 человека, из них 51 доставили в Первую народную больницу. Сначала журналисты сообщали об 11 погибших, затем число жертв увеличилось до 19.

В центральном районе Тольятти загорелся продуктовый склад. Огонь локализовали на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пожар потушили примерно за два часа, к работе привлекли 55 человек и 18 единиц техники.

Пожары Китай
16 ноября 2023, 09:09
Израиль начал обсуждать с Кипром открытие нового гуманитарного коридора
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Израиль запустил процесс переговоров с Кипром об открытии нового гуманитарного коридора. Предполагается, что через него можно будет отправлять гумпомощь в сектор Газа морским путем. Об этом заявил президент Израиля Ицхак Герцог.

«Правительство обсуждает „серьезные меры“ с Кипром по доставке помощи морским путем», - процитировала его газета Financial Times.

Уже сегодня представители Кипра приедут в Израиль для проработки вопроса о доставке гумпомощи в палестинский анклав.

Идею об открытии морского коридора предложили власти Палестины. По словам премьер-министра Мухаммеда Штайе, новый маршрут разгрузит КПП «Рафах» на границе с Египтом, через который эвакуируют людей из сектора Газа.

Ранее Израиль разрешил передавать палестинскому анклаву топливо в качестве гуманитарной помощи. Горючее начали отправлять через КПП «Рафах», но его количество не превышает 10% от объема, в котором нуждаются жители сектора Газа. Директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам Томас Уайт заявил, что больницы столкнулись с острой нехваткой топлива.

Израиль Кипр Конфликт Израиля и Палестины
16 ноября 2023, 09:05
МИД Китая рассказал об особенных отношениях с Россией
Unsplash
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Российско-китайские отношения не подвержены внешнему влиянию. Государства не ориентируются на третью сторону. Об этом рассказал советник департамента стран Европы и Центральной Азии министерства иностранных дел КНР Чэнь Хао. Его процитировал ТАСС.

Дипломат выступил на российско-китайской научной конференции в Шанхае.

«Китайско-российские отношения имеют собственную стоимость, не ориентируются на третью сторону и не подвергаются внешнему влиянию», - отметил Чэнь Хао.

Россия и Китая на мировой арене вместе отстаивают принципы, которые поспособствуют улучшению глобального управления. Отношения РФ и КНР пережили испытания, которые им подкинул меняющийся мир, подчеркнул дипломат. Но, несмотря на это, страны поддерживают диалог в правильном направлении.

Стороны развивают отношения на взаимовыгодных условиях, продвигают принципы многополярности в мире, добавил он.

Посол в России КНР Игорь Моргулов сообщил, что РФ и Китай запланировали встречу премьер-министров до конца года. Страны уже начали готовиться к мероприятию.

Международные отношения Россия Китай
16 ноября 2023, 08:54
Байден похвастался «ощутимыми шагами» в верном направлении, сделанными на встрече с Си Цзиньпином
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Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров продвинулись «в правильном направлении». Об этом американский лидер заявил в соцсети X (ранее Twitter).

Байден также сообщил о неких доводах, которые он «приводил все это время» и которые «остаются в силе». Он добавил, что США продолжат курс на отстаивание интересов национальной безопасности и будут конкурировать с Китаем.

Переговоры двух лидеров прошли в поместье Филоли под Сан-Франциско. Во время встречи Си Цзиньпин обратил внимание на важность отношений США и Китая. Если два государства начнут конфликтовать, это приведет к катастрофическим последствиям для всего мира, подчеркнул он.

После диалога с китайским лидером Байден назвал его диктатором.

Президент США рассказал, что главными темами встречи стали ситуация на Ближнем Востоке и Украине, действия КНР в Южно-Китайском море, а также права человека.

«Сегодня мы с председателем Си Цзиньпином предприняли ощутимые шаги в правильном направлении», - указал он.

США Китай Джо Байден
16 ноября 2023, 08:19
Рябков назвал полезными переговоры США и Китая по контролю над вооружениями
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Встреча представителей Китая и США, посвященная теме контроля над вооружениями, является полезной, но ситуацию в мире не изменит. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Американо-китайский диалог по вопросам, назовем их так, стратегической стабильности или стратегической безопасности полезен и важен. Но картину, о которой я только что сказал, он не меняет», - отметил он.

Дипломат напомнил, что Россия несколько лет назад рекомендовала проводить переговоры по контролю над вооружениями «на более широкой, а не чисто российско-американской основе». По его мнению, стоит учесть заметное расширение потенциалов Франции и Великобритании.

Рябков напомнил, что англосаксы создали «беспрецедентный формат» глобального взаимодействия западных стран с подключением Австралии - AUKUS.

Ранее замглавы МИД выразил обеспокоенность в связи с докладом комиссии при конгрессе США по стратегическим вопросам. Его встревожил размах «шопинг-листа», который свидетельствует о подготовке американского руководства к новой гонке вооружений.

США Оружие МИД РФ Китай

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