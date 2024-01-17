Крупные российские компании начали массово покидать Кипр

В заголовке авторы статьи указали, что более 10 компаний навсегда ушли с островного рынка. Это время назвали «периодом изменения карты в сфере финансовых услуг на Кипре».

«В последние месяцы двузначное число компаний с огромным объемом бизнеса в своем секторе объявили, что скоро навсегда распрощаются с Кипром, и ожидается, что в ближайшем будущем за ними последуют и другие субъекты бизнеса», - подчеркнули журналисты.

Массовый уход российских компаний также назвали «фактом, который будет продолжаться».

Несколько дней назад стало известно, что акционеры головной структуры Тинькофф Банка TCS Group решили сменить юрисдикцию с Кипра на Россию. Компания также сообщила, что переедет на остров Русский в Приморском крае.