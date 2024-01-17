17 января 2024, 10:00

Крупные российские компании начали массово покидать Кипр

Unsplash
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Многие крупные отечественные компании начали массово покидать юрисдикцию Кипра. Местные власти обеспокоены этим фактором, так как ситуация негативно скажется на сфере финансовых услуг. Об этом сообщила кипрская газета «Филелефтерос».

В заголовке авторы статьи указали, что более 10 компаний навсегда ушли с островного рынка. Это время назвали «периодом изменения карты в сфере финансовых услуг на Кипре».

«В последние месяцы двузначное число компаний с огромным объемом бизнеса в своем секторе объявили, что скоро навсегда распрощаются с Кипром, и ожидается, что в ближайшем будущем за ними последуют и другие субъекты бизнеса», - подчеркнули журналисты.

Массовый уход российских компаний также назвали «фактом, который будет продолжаться».

Несколько дней назад стало известно, что акционеры головной структуры Тинькофф Банка TCS Group решили сменить юрисдикцию с Кипра на Россию. Компания также сообщила, что переедет на остров Русский в Приморском крае.

Кипр Бизнес
17 января 2024, 10:18
Один погиб и семеро пострадали при крушении вертолета в Киргизии
РИА «Новости»
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В результате крушения военного вертолета Ми-8 в Киргизии погиб один человек погиб. Об этом сообщило местное издание vesti.kg.

«В результате крушения военного вертолета Ми-8 в Бишкеке, по предварительной информации, погиб один человек. Еще около семи человек, находившихся на борту, пострадали», - указали авторы материала.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Киргизии, вертолет совершал учебно-тренировочный полет. Затем Ми-8 совершил вынужденную жесткую посадку. В Минобороны уточнили, что погиб один человек, а пострадали восемь.

Представитель оборонного ведомства республики уточнил, что расследованием крушения военного вертолета будет заниматься специальная комиссия. Она установит причины ЧП.

Военный вертолет Ми-8 потерпел крушение рядом с селом Достук около 11:00 по местному времени. В государственном агентстве «Кабар» сообщали, что воздушное судно рухнуло на авиабазе «Фрунзе-1».

Вертолеты Киргизия Военные
17 января 2024, 09:01
Турецкие банки из-за вторичных санкций отказались сотрудничать с российскими
РИА «Новости»
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США объявили о введении вторичных санкций, после чего банки в Турции стали массово отказываться от обработки платежей и корреспондентских отношений с российскими. Так поступили Nurol Bank и Emlak Bank, сообщил «Коммерсант».

Некоторые кредитные организации из-за американских ограничений прекратили сотрудничество с партнерами еще летом 2023 года, но в декабре ситуация обострилась. Президент США Джо Байден подписал указ о введении вторичных санкций. Из-за этого почти все турецкие банки приостановили корреспондентские отношения и обработку платежей из России. Исключения сделали для дочерних подразделений иностранных организаций.

«Банки разрывают отношения из-за давления со стороны США. Причем не только в Турции, но и, например, в Китае», - сказал собеседник издания.

Среди крупных «отказников» Nurol Bank и Emlak Bank. Первый сотрудничал с 40 российскими кредитными организациями. Некоторые банки принимали платежи в рублях, а корреспондентские счета открывали в том числе в долларах и лирах.

Из-за вторичных санкций государственные банки Китая ужесточили проверки сделок с российскими клиентами, сообщило агентство Bloomberg. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это чувствительной сферой и отказался комментировать возможные ограничения.

США Турция Банки Международные отношения Деньги
17 января 2024, 08:33
Губернатор Арканзаса отказался от участия в президентской гонке из-за Трампа
Pxhere
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Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон решил отказаться от участия в гонке за президентское кресло после победы бывшего главы государства и предпринимателя Дональда Трампа на кокусах республиканцев в Айове. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Поздравляю Дональда Трампа с победой прошлым вечером в Айове <…> Сегодня я приостанавливаю президентскую кампанию и возвращаюсь в Арканзас», - написал Хатчинсон.

Он также выразил поддержку всем кандидатам, которые участвовали на кокусах в штате Айова.

После победы Трампа из президентской гонки вышел и предприниматель Вивек Рамасвами. Он отказался от дальнейшего участия и заявил, что поддержит бизнесмена на выборах.

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на победу Трампа на кокусах. Глава Белого дома назвал своего оппонента фаворитом среди республиканцев в предвыборной гонке.

США Дональд Трамп Выборы президента США
17 января 2024, 07:56
Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна
РИА «Новости»
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Во второй половине 2023 года Россия обновила собственный рекорд по экспорту зернобобовых и зерновых культур. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе оператора в сфере перевозок аграрных грузов АО «Русагротранс».

«В первой половине 2023/24 сельскохозяйственного года экспорт зернобобовых и бобовых, включая страны ЕАЭС, по всем основным позициям стал рекордным», - заявили в пресс-службе.

В «Русагротранс» отметили, что с учетом муки и зернобобовых, весь экспорт составил порядка 39 миллионов тонн. Это показатель на 19% выше, чем прошлый максимум в 32,7 миллиона тонна, который достигли в сезоне 2020/21.

В частности, объем экспортированной пшеницы составил 27,6 миллиона тонн, что на 3,8% больше рекорда трехлетней давности. Вывоз ячменя составил около пяти миллионов тонн, кукурузы - около трех миллионов тонн.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна полностью обеспечила собственную продовольственную безопасность по всем ключевым видам продукции.

Экспорт Сельское хозяйство Россия

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