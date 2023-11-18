18 ноября 2023, 08:31

Крупные кинокомпании приостановили размещение рекламы в соцсети Х из-за слов Маска

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Крупнейшие кинокомпании Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Lionsgate решили приостановить размещение рекламы в соцсети Х из-за высказываний ее владельца Илона Маска. Об этом написало издание Hollywood Reporter.

Недовольство вызвал комментарий миллиардера к публикации пользователя, написавшего, что еврейские сообщества проявляют ненависть в отношении «белых людей», хотя требуют прекратить ее в отношении самых себя. Маск согласился с этой позицией и подвергся критике. После этого бизнесмен заявил, что каждого пользователя, выступающего в поддержку геноцида, будут блокировать в Х.

Прекратить размещать рекламу в соцсети ранее уже решили компания Walt Disney, IBM и Apple.

Илон Маск регулярно комментирует посты пользователей своей социальной сети по разным острым темам. Например, на днях он предрек гражданскую войну в Европе. Иногда комментарии предельно лаконичны - он просто ставит под постом восклицательный знак.

Кино Twitter Илон Маск
18 ноября 2023, 08:49
Израиль отказался пойти с ХАМАС на сделку по освобождению 50 пленных из Газы
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Израиль отказался идти на сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Об этом заявило издание Yedioth Ahronoth.

Израильское руководство не устроили условия, выдвинутые палестинским движением. Согласно сделке, ХАМАС потребовал от Израиля остановить обстрелы в секторе Газа на три дня для отправки гуманитарной помощи, а также обменять пленников. По данным издания, еврейское государство выразило готовность рассмотреть обмен в случае освобождения 70 израильтян.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о скором заключении сделки между Израилем и ХАМАС, которая подразумевает трехдневное прекращение огня. Стороны согласились обменять заложников и обеспечить доставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви прокомментировал ситуацию и отметил, что палестинское движение отказалось вести переговоры. По его словам, участники ХАМАС не смогли предоставить список заложников и информацию о них.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
18 ноября 2023, 07:54
МЧС России доставит еще 30 тонн гумпомощи для сектора Газа
Пресс-служба МЧС
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МЧС России доставит еще 30 тонн гумпомощи для населения сектора Газа. Самолет ведомства Ил-76 уже вылетел из аэропорта Грозного в египетский Эль-Ариш, сообщила пресс-служба МЧС.

Среди гуманитарного груза - продукты и детское питание, матрасы и подушки, средства личной гигиены. Все это передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, а те перенаправят помощь нуждающимся в сектор Газа.

В министерстве напомнили, что воздушный мост по доставке гумпомощи организовали по указанию президента Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Ранее, 10 ноября, Ил-76 МЧС России доставил в Египет 25 тонн очередной гумпомощи , а до этого, 5 ноября, - 60 тонн.

В Кремле сообщали, что Россия продолжает контактировать с Палестиной, Египтом и Израилем для дальнейшего оказания такой помощи.

Тем временем из палестинского анклава продолжают эвакуировать россиян. Накануне оттуда вывезли около 200 человек.

Египет МЧС РФ Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 ноября 2023, 07:26
США продадут Японии ракеты Tomahawk на 2,35 млрд долларов
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Американское руководство согласилось продать Японии до 400 крылатых ракет Tomahawk морского базирования. Об этом сообщила пресс-служба госдепартамента США.

Цена сделки составит 2,35 миллиарда долларов.

«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Японии системы вооружения Tomahawk и сопутствующего оборудования», - отметили в пресс-службе.

Всего США отправят в Японию до 200 снарядов Tomahawk Block IV, столько же ракет Tomahawk Block V и 14 систем управления TTWCS. Американская сторона обучит японских военных использовать это вооружение, а также предоставит партнерам сопутствующее оборудование и запчасти.

В пресс-службе добавили, что поставки ракет помогут обезопасить Японию, которая является «движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее США отправили на Украину партию снарядов ATACMS. Американский военкор Дэвид Экс заявил, что Пентагон поставил ВСУ старые и маломощные ракеты , которые не смогут нанести серьезный урон танкам.

США Ракеты Япония Армия
18 ноября 2023, 05:20
«Стратегия сработала». В США признали превосходство тактики Путина
Пресс-служба Кремля
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Экономические, внешнеполитические и военные достижения России показывают, что стратегия президента РФ Владимира Путина в конфликте с Западом сработала. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.

Запад надеялся на успех украинского контрнаступления и выдавал желаемое за действительное. США и их союзники надеялись на обрушение российской экономики под давлением санкций, однако экономика РФ выстояла. Российская армия переходит в наступление, а оборонная промышленность во многом превосходит ВПК Запада, отметили в издании. Владимир Путин может «с удовольствием взирать» на достижения своей страны во внешней политике, о которых свидетельствует поддержка ключевых стран Азии и глобального Юга.

Путин за полгода до начала СВО подписал новую Стратегию национальной безопасности России. В ней прописана долгосрочная программа подготовки к конфронтации с Западом.

«Ничто из этого не должно вызывать удивления. <…> Сегодня Путин может сказать народу, что его стратегия сработала», - подчеркнули в газете.

Запад допустил ошибку, рассчитывая на быстрое поражение России, делая ставку не только на внешнее воздействие, но и на внутренние перевороты. Однако народная поддержка СВО остается незыблемой, и «даже элиты не отвернулись от Путина», подытожили в газете.

Рост экономики России по результатам 2023 года составит более 3%, сообщил президент во время Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. На вопрос о том, стоит ли закрывать «окно в Европу» российский лидер ответил , что если дует, «можно и прикрыть, чтобы не простудиться».

Россия Запад Владимир Путин

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