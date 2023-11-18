Крупные кинокомпании приостановили размещение рекламы в соцсети Х из-за слов Маска

Недовольство вызвал комментарий миллиардера к публикации пользователя, написавшего, что еврейские сообщества проявляют ненависть в отношении «белых людей», хотя требуют прекратить ее в отношении самых себя. Маск согласился с этой позицией и подвергся критике. После этого бизнесмен заявил, что каждого пользователя, выступающего в поддержку геноцида, будут блокировать в Х.

Прекратить размещать рекламу в соцсети ранее уже решили компания Walt Disney, IBM и Apple.

Илон Маск регулярно комментирует посты пользователей своей социальной сети по разным острым темам. Например, на днях он предрек гражданскую войну в Европе. Иногда комментарии предельно лаконичны - он просто ставит под постом восклицательный знак.