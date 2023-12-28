Крупное ДТП в Турции унесло жизни 10 человек

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ДТП произошло на автомагистрали «Северная Мраморная» на северо-западе страны. Среди пострадавших были дети. По информации издания, причиной аварии могли стать густые туманы и плохая видимость на дорогах.

В ДТП попали семь автомобилей, в том числе три автобуса и грузовик. Всех пострадавших направили в местные больницы.

«Из-за аварии движение транспорта в стамбульском направлении по трассе остановилось», - указали в издании.

По словам губернатора Сакарьи Яшара Карадениза, одна из легковушек влетела в грузовик, после чего в машину врезались другие транспортные средства. Он добавил, что все обстоятельства случившегося выясняют следственные группы.

Ранее ДТП произошло в Анталье. В аварию попал микроавтобус с гражданами России, пострадали пять человек.