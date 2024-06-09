Крупное ДТП с автобусом в Турции унесло жизни двух человек

По информации издания, на дороге столкнулись пассажирский автобус и грузовой автомобиль. Жертвами ДТП стали два человека - водитель и пассажир. Четырех человек доставили в медучреждения в тяжелом состоянии. Причины аварии выясняются.

Ранее в Ленобласти пассажирский автобус врезался в КамАЗ. ДТП произошло на 67-м километре дороги Санкт-Петербург - Ручьи в Ломоносовском районе. Из-за аварии пострадали пять пассажиров автобуса - они получили травмы. Двух из них госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Всего в салоне находились 16 человек, включая водителя. По данным МВД, большегруз не уступил дорогу ехавшему навстречу автобусу и столкнулся с ним.