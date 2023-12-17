Крупнейшую систему тоннелей ХАМАС обнаружили в секторе Газа

«Армия обороны Израиля обнаружила систему подземных туннелей Хамаса, построенных в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта „Эрез“», - передали в пресс-службе.

Массивная система тоннелей, разделенная на ответвления, простирается более чем на четыре километра. Как отметили в израильской армии, тоннель, как и многие другие, построен из железобетона и оснащен электричеством, вентиляцией, канализацией, сетями связи и рельсами.

В проекте строительства тоннеля участвовала команда из десятков террористов, специально прибывшая для его строительства из Хан-Юниса на север сектора Газа. В тоннеле военные Израиля обнаружили много оружия палестинского движения.

«За последние 70 дней ЦАХАЛ выявил множество примеров того, как эти туннели строились под больницами, школами, детскими садами и другими важными объектами», - добавили в пресс-службе.

ХАМАС вложил миллионы долларов в подземную планировку по всему сектору, уверена израильская сторона. Наступательные действия против Израиля велись в том числе из найденного тоннеля во время боев на территории сектора Газа. Несколько дней назад в тоннеле также обнаружили террористов, которых ЦАХАЛ ликвидировал.

Ранее сотрудник МИД Франции погиб в секторе Газа при ударе ЦАХАЛ. Дипломат укрылся в доме коллег из генерального консульства, но здание попало под удар, скончались около 10 человек.