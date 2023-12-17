17 декабря 2023, 20:19

Крупнейшую систему тоннелей ХАМАС обнаружили в секторе Газа

Pxhere
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Армия обороны Израиля обнаружила самую большую систему тоннелей палестинского движения ХАМАС. В пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что система подземных ходов находилась в 400 метрах от пограничного пункта «Эрез» на границе Израиля с сектором Газа.

«Армия обороны Израиля обнаружила систему подземных туннелей Хамаса, построенных в непосредственной близости от контрольно-пропускного пункта „Эрез“», - передали в пресс-службе.

Массивная система тоннелей, разделенная на ответвления, простирается более чем на четыре километра. Как отметили в израильской армии, тоннель, как и многие другие, построен из железобетона и оснащен электричеством, вентиляцией, канализацией, сетями связи и рельсами.

В проекте строительства тоннеля участвовала команда из десятков террористов, специально прибывшая для его строительства из Хан-Юниса на север сектора Газа. В тоннеле военные Израиля обнаружили много оружия палестинского движения.

«За последние 70 дней ЦАХАЛ выявил множество примеров того, как эти туннели строились под больницами, школами, детскими садами и другими важными объектами», - добавили в пресс-службе.

ХАМАС вложил миллионы долларов в подземную планировку по всему сектору, уверена израильская сторона. Наступательные действия против Израиля велись в том числе из найденного тоннеля во время боев на территории сектора Газа. Несколько дней назад в тоннеле также обнаружили террористов, которых ЦАХАЛ ликвидировал.

Ранее сотрудник МИД Франции погиб в секторе Газа при ударе ЦАХАЛ. Дипломат укрылся в доме коллег из генерального консульства, но здание попало под удар, скончались около 10 человек.

Израиль Оружие Армия Конфликт Израиля и Палестины
17 декабря 2023, 20:58
«Заявление было четким». Путин оставил для США важное послание
РИА «Новости»
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Слова президента России Владимира Путина о том, что с именем Генри Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая улучшила отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами — важный сигнал для американцев. Об этом сообщило издание Newsweek.

Слова президента России Владимира Путина о том, что с именем Генри Киссинджера связана прагматическая внешнеполитическая линия, которая улучшила отношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами - важный сигнал для американцев. Об этом сообщило издание Newsweek.

«Это заявление было очень четким приглашением к улучшению отношений между Россией и Западом», - заявили авторы статьи.

Журналисты напомнили, что американским налогоплательщикам надоело спонсировать Украину, в том числе ушедших на пенсию госслужащих страны. При этом своих военных США на помощь не собираются отправлять, заметили в издании. Авторы материала предположили, что высказывание Путина о Киссинджере намекает на готовность России наладить контакты с Америкой.

Путин уже признал, что был наивен в нулевые годы в своих представлениях о Западе, думая, что страны не будут стремиться к конфронтации. Но уже после развала СССР те пытались добиться распада России, чтобы поделить великую державу на части и пользоваться ее ресурсами.

Западные элиты рассчитывали обрушить экономику , политическую и социальную системы России, но у них ничего не вышло. Российская Федерация - особенное государство, свободное в принятии решений. Путин пообещал, что страна не будет опираться на чужие подсказки и отдавать свой суверенитет «в обмен на колбасу».

США Отношения Россия Владимир Путин Украина
17 декабря 2023, 20:44
Покинувшие российский рынок западные компании потеряли более $103 млрд
Freepik
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Иностранные компании, покинувшие российский рынок с февраля 2022 года, потеряли более 103 миллиардов долларов. Такие данные предоставила газета The New York Times.

По данным издания, покинувшие Россию компании заявили о потерях на сумму более 103 миллиардов долларов. В газете отметили, что президент Владимир Путин смог превратить «ожидаемую неудачу в схему обогащения».

На Западе ожидали, что уход иностранных компаний спровоцирует падение российской экономики. Но власти России «имели другие планы» и смогли превратить бегство западных компаний в «удачу для государства». При этом большинство иностранных предприятий продолжают сотрудничать с Россией, не желая нести потери.

Во время выступления на форуме «Россия зовет» Путин заявил, что российский бизнес в непростых условиях давления санкций повел себя ответственно. Бизнесмены не только наладили новые логистические цепочки и сохранили трудовые коллективы, но и запустили новые проекты в разных сферах экономики.

Санкции Россия Бизнес Владимир Путин Экономика
17 декабря 2023, 20:28
Объект инфраструктуры в Днепропетровской области получил повреждения
Unsplash
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Объект инфраструктуры получил повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лысак в Telegram-канале.

«Поврежден инфраструктурный объект», - написал глава местной администрации.

В Одессе в ночь на 17 декабря прогремела серия взрывов. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Кировограде и подконтрольном Киеву Херсоне. После взрыва в Херсоне начался пожар.

Сирены воздушной тревоги гудели в Харьковской области накануне. В Киеве 16 декабря раздались взрывы. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, работала система ПВО.

Взрывы Украина
17 декабря 2023, 18:01
Пентагон вскоре объявит о начале спецоперации против хуситов
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Американский министр обороны Ллойд Остин скоро объявит о подготовке операции «Страж процветания», направленной на противодействие угрозам в Красном море со стороны хуситов. Об этом написало издание The War Zone, сославшись на неназванного представителя Пентагона.

Предполагается, что объявление прозвучит уже на следующей неделе, во время ближневосточного турне Остина.

«Остин, который посетит регион в начале следующей недели, <…> объявит о начале операции Prosperity Guardian. <…> Это интернациональная операция, направленная на обеспечение международной безопасности мореплавания», - рассказал собеседник СМИ.

Глава Пентагона нанесет этот визит вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВВС генералом Чарльзом Брауном.

В начале декабря эсминец ВМС США Mason сбил летевший в его направлении беспилотник на юге Красного моря. А 16 декабря эсминец Carney уничтожил в Красном море 14 дронов, которые летели из контролируемых хуситами районов Йемена.

Американский министр обороны Ллойд Остин скоро объявит о подготовке операции «Страж процветания», направленной на противодействие угрозам в Красном море со стороны хуситов. Об этом написало издание The War Zone , сославшись на неназванного представителя Пентагона.

США Пентагон

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