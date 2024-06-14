Крупнейшую партию кокаина изъяли в Германии

БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов в новом многополярном мире. Таким мнением поделился президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

«В целом полагаю, что потенциал БРИКС позволит ему со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка», - констатировал глава государства.

Ранее он говорил о большом потенциале организации к расширению и заверял, что Россия будет поддерживать контакты с заинтересованными странами.

О желании вступить в БРИКС официально заявил Таиланд. Глава МИД страны Марис Санджампонгса вручил российскому коллеге Сергею Лаврову письмо о соответствующих намерениях. В тайском МИД предположили, что, вступив в организацию, страна смогла бы повысить ее «инклюзивность и взаимосвязанность» и повысить ее эффективность в работе над продвижением интересов развивающихся стран.