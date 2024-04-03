Крупнейший производитель чипов начал эвакуировать заводы на Тайване

«TSMC эвакуировала заводские площади после того, как крупное землетрясение в среду потрясло ее родной остров, поставив под угрозу производство крупнейшего в мире производителя передовых чипов», - сказано в публикации.

Авторы статьи отметили, что организация еще не оценивала масштаб причиненного ущерба. По информации журналистов, компания ведет сотрудничество с Apple и Nvidia. Даже самые небольшие вибрации могут испортить целые партии полупроводников, которые создают с аккуратной точностью.

После сильных подземных толчков на Тайване некоторые здания в городе Хуалянь обрушились. За первым землетрясением с магнитудой 7,5 случилось еще несколько толчков магнитудой от 5,4 до 3,9.