Крупнейший китайский рынок загорелся в Белграде

По данным сербского МВД, информация о пожаре поступила на пульт около 09:00 по московскому времени. Огонь перекинулся на торговый центр. Густой дым от возгорания распространился по району Нови-Београд. Около 62 спасателей и 18 машин работают над ликвидацией пожара. Также к тушению огня присоединились два вертолета, среди которых переданный ранее российской стороной Ка-32.

Информации о пострадавших не поступало. Что послужило причиной возгорания, неизвестно.

По данным агентства, горожане предположили, что пожар начался в одной из точек общественного питания в торговом центре. Ранее там уже происходило возгорание из-за неисправной проводки.

В среду, 24 января, загорелась крыша мебельной фабрики в Челябинской области. Огонь распространился на площади 3,6 квадратных метра.