Крупнейшему в мире айсбергу предсказали скорое исчезновение
Крупнейший в мире айсберг А23а в результате дрейфа вынесло на чистую воду в Южном океане. По оценкам ученых, его судьба решится в ближайшее время, сообщила пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
Специалисты Центра ледовой и гидрометеорологической информации ААНИИ считают, что в течение месяца айсберг или войдет в море Скоша, где вскоре прекратит свое существование, или останется в системе круговорота Уэдделла и будет дрейфовать еще несколько лет. Проанализировав статистику маршрутов айсбергов за много лет, исследователи пока склонились к первому варианту. По их мнению, айсберг подхватят океанские течения из пролива Брансфилда, он проследует вдоль Южных Оркнейских островов и попадет в море Скоша, где его уничтожат волны, теплые океанские воды и ветер. Однако нельзя полностью исключать и второй вариант.
Площадь айсберга составляет около 4170 квадратных километров - она вдвое превышает площадь Санкт-Петербурга. О том, что ледник начал движение впервые за 30 лет , стало известно пару назад.