Крупнейшая за 10 лет забастовка фармацевтов началась во Франции

Предупреждение о протестах властям направили Федерация фармацевтов (FSPF) и Союз профсоюзов фармацевтов (USPO). От 15 до 18 тысяч из 20,5 тысячи аптек во Франции не будут работать до 30 мая.

Около 80% магазинов останутся закрытыми в Бретани, 90% - на Корсике. Все аптеки прекратят работать в Ницце и Авиньоне. По данным СМИ, это самая масштабная забастовка фармацевтов за последние 10 лет. Протестующие требуют от властей плана по борьбе с недостатком лекарств и повышения зарплат.

Весной 2024 года демарш против властей устроили рабочие в Финляндии. Почти во всех портах страны 11 марта прекратились грузоперевозки.