Крупнейшая партия выступила против участия Швейцарии в переговорах по российским активам

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«Парламентская группа UDC отклоняет предложение 22.3451 „Участие Швейцарии в многонациональной целевой группе REPO для реализации экономических санкций против России“», - объявили члены партии.

По мнению политиков, присоединение к этой оперативной группе несовместимо с швейцарским нейтралитетом. Они призвали не участвовать в инициативе G7.

Кроме итого, партия выступила против присоединения к инициативе «Европейский небесный щит». По их мнению, это стало бы шагом к вступлению в НАТО и означало бы отказ от суверенитета в защите собственного воздушного пространства.

UDC получила большинство мест в нижней палате парламента. Она предложила закрепить в конституции нейтральный статус Швейцарии.