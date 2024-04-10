Крупнейшая парламентская партия Швейцарии призвала к выходу из Совета Европы

В Нигер приехали 100 российских специалистов для обучения армии противодействию терроризму и работе с системой ПВО. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У нас очень большой опыт по борьбе с терроризмом. И здесь мы находимся для передачи этого опыта нашим друзьям», - сказал один из членов африканского корпуса.

По его словам, задача россиян - наладить взаимодействие и обучить армию Нигера. Российские специалисты прибыли в страну в сопровождении медиков, тщательно подготовились и прошли вакцинацию.

Управление радио и телевидения Нигера объявило, что национальная армия в рамках военного сотрудничества с Россией получила современные системы ПВО. Вместе с техникой в Ниамей 10 апреля прибыли 100 российских специалистов, которые установят оборудование и обучат специалистов.

Нигер наряду с Мали и Буркина-Фасо вышел из Экономического сообщества стран Западной Африки. Правительство разорвало военное соглашение с США и закрыло военную миссию Евросоюза в Ниамее.