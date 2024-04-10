Крупнейшая парламентская партия Швейцарии призвала к выходу из Совета Европы
Партия «Демократический союз центра» (UDC) обвинила Европейский суд по правам человека во вмешательстве в национальные интересы Швейцарии из-за политизированного решения по иску о нарушении экологических обязательств и призвала страну выйти из Совета Европы. Заявление политиков опубликовали на их сайте.
«Решение ЕСПЧ является скандальным. В европейских судах явно господствуют идеология и отрицание реальности. Роль судов - обеспечивать соблюдение закона, а не играть в политику», - заявила пресс-служба.
Члены крупнейшей парламентской партии напомнили, что Швейцарию признали образцовой в плане снижения выбросов CO2, и осудили политизированное, на их взгляд, решение суда. Они заявили, что судьи ЕСПЧ превратились в марионеток-активистов и утратили авторитет. Политики обвинили суд во вмешательстве в швейцарскую политику и призвали инициировать выход из Совета Европы.
ЕСПЧ оштрафовал Швейцарию за бездействие в вопросе изменения климата. Правительство страны обвинили в невыполнении обязательств рамочной конвенции ООН в части законодательных изменений. Россия вышла из Совета Европы в 2022 году.