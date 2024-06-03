03 июня 2024, 18:05

Крупнейшая АЭС Финляндии прекратила работу

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Неисправность турбины привела к приостановке работы финской атомной электростанции «Олкилуото-3». Об этом на своей странице в соцсети X сообщила пресс-служба энергетической компании Teollisuuden Voima.

В фирме подчеркнули, что пока ничего не могут сказать о причинах возникновения неисправности основной детали. Но приостановка работы реактора на ядерную безопасность страны не повлияла.

Журналисты финской телерадиокомпании Yle напомнили, что плановое обслуживание станции завершилось в конце мая, в ходе работ никаких неполадок не выявили.

Пока электроэнергией страну обеспечивает АЭС «Олкилуото-1», которая также работает не на полной мощности из-за неисправности генератора, выявленной в ходе плановой проверки. Работы по замене детали завершат только к 16 июня.

Глава торговой ассоциации финского сектора энергетики Юкка Лескель в своем комментарии допустил, что стоимость электроэнергии для населения и бизнеса вырастет. Он добавил, что окончательные выводы можно сделать в зависимости от работы ветряков.

«Если будет хороший ветер, эффект окажется небольшим. Если его не будет, цена взлетит очень высоко», - заявил собеседник журналистов.

По последним данным, оператор энергосистемы «Олкилуото - 3» Fingrid объявил, что включил резервные электростанции для обеспечения потребителей.

Новая приостановка работа финской АЭС «Олкилуото - 3» стала не первой за последнее время. В ноябре 2023 года сотрудники станции дважды останавливали реакторы из-за неисправностей в турбине и проблем с электросетями.

Финляндия АЭС
03 июня 2024, 17:37
Венгрии пригрозили лишением права голоса в ЕС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Регулярно накладывающая право вето на решения Евросовета по помощи Украине Венгрия рискует лишиться права голоса перед вступлением на пост председателя. К запуску необходимой процедуры призвала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лялиб в интервью газете Politico.

Она напомнила, что все решения в Евросоюзе принимаются единогласно, но одно государство блокирует сделки и накладывает вето на целый ряд решений.

«Я думаю, нам нужно набраться смелости для принятия решения и активировать статью семь до конца, которая предусматривает отмену права вето», - заявила Лялиб.

Журналисты напомнили, что впервые процедуру по лишению Венгрии права голоса при принятии решений Европейский парламент запустил еще в 2018 году, но дальше первой фазы дело не пошло.

Саму процедуру используют, когда считается, что входящая в ЕС страна нарушает основные ценности блока, кроме лишения права голоса при принятии решений в отношении государства также водятся серьезные политические санкции Венгрия займет пост председателя Совета ЕС в июле и останется на нем на полгода. Должность даст стране полномочия определять всю повестку блока и принимать решения по всем направлениям развития. Президент Венгрии Виктор Орбан неоднократно вставал наперекор принятию решений о военной помощи Украине и введении дополнительных санкций против России.

В конце прошлой недели венгерский лидер сравнил Евросоюз с поездом под управлением безумного машиниста, который на всех парах несется к войне с Россией. Он подчеркнул, что видит свою главную задачу помешать воплощению этих планов, из-за которых Европе грозит гибель.

Венгрия Бельгия Евросоюз
03 июня 2024, 13:50
Россия направила в страны Запада новые запросы о подрывах «Северных потоков»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дополнительные запросы о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» направила Генпрокуратура РФ властям США, Германии, Франции и Кипра. Как сообщила пресс-служба ведомства, причиной стал отказ стран от проведения расследований, несмотря на появившиеся факты, а также отказ от сотрудничества с Россией.

В ведомстве напомнили, что все четыре государства являются участниками Международных конвенций о борьбе с бомбовым терроризмом и о борьбе с финансированием терроризма.

Международные документы обязывают страны принимать меры для проведения расследований, а также оказывать помощь в получении доказательств.

«Компетентные органы США, Кипра и Франции не проводили расследование обстоятельств финансирования и иного содействия в совершении указанных актов терроризма, а компетентные органы ФРГ уклоняются от исполнения своих международных обязательств по сотрудничеству с Россией», - заявили в пресс-службе.

В новых запросах Генпрокуратура напомнила западным коллегам о необходимости принятия меры по исполнению международных обязательств, направленных на борьбу с терроризмом и привлечения виновных к ответственности.

Повреждения на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» обнаружили на участках в территориальных водах Дании и Швеции в сентябре 2022 года.

Правительство Германии заявило, что пробоины появились после диверсии. Страна объявила, что проведет собственное расследование причин случившегося. Спустя некоторое время такое же заявление сделали власти Швеции и Дании. Страны отказались от допуска российских специалистов.

В конце марта этого года Генпрокуратура сообщила, что группа депутатов и общественников потребовала провести расследование о возможном финансировании частными лицами и коммерческими структурами США, Франции, Германии и Кипра терактов в России и за рубежом, включая подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2».

В ведомстве пообещали, что полученные данные вместе с запросами о правовой помощи направят в указанные государства.

После этого Следственный комитет завел уголовное дело о финансировании терроризма высшими должностными лицами США и ряда стран НАТО, Дополнительные запросы о терактах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» направила Генпрокуратура РФ властям США, Германии, Франции и Кипра. Как сообщила пресс-служба ведомства , причиной стал отказ стран от проведения расследований, несмотря на появившиеся факты, а также отказ от сотрудничества с Россией.

Генпрокуратура РФ Германия США Газопровод Северный поток — 2 Терроризм Россия Франция Северный поток
03 июня 2024, 13:02
Стала известна главная причина затягивания переговоров по «Силе Сибири — 2»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Причиной затягивания переговоров между КНР и Россией по «Силе Сибири — 2» является желание китайской стороны приобретать газ по внутрироссийским ценам. Об этом сообщила газета Financial Times.

По информации авторов материала, Китай не хочет переплачивать за будущие поставки природного газа из России по указанному маршруту и не намерен идти на уступки в этом вопросе.

«„Сила Сибири - 2“ обсуждается сторонами уже длительное время, однако стоимость газа, которую предлагает КНР в рамках будущих контрактов, не устраивает Москву», - уточнили в статье.

Президент Владимир Путин заявлял, что газопровод «Сила Сибири» для поставок отечественного газа в Китай стал «сделкой века». Он отмечал, что благодаря нему вырос уровень успешной реализации совместных проектов России и Китая, среди которых - подключение китайских компаний к СПГ-проектам РФ и строительство новых атомных энергоблоков в КНР с участием российских специалистов.

Причиной затягивания переговоров между КНР и Россией по «Силе Сибири - 2» является желание китайской стороны приобретать газ по внутрироссийским ценам. Об этом сообщила газета Financial Times.

Газ Россия Китай
03 июня 2024, 11:44
Итальянский бизнес обвинил Польшу и Литву в блокировании идущих в Россию грузов
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Таможенные службы Литвы и Польши незаконно блокируют грузы, которые следуют из Италии в Россию. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

«Явную дискриминацию наблюдаем со стороны Литвы и Польши. Таможенники этих стран могут просто заблокировать грузы, которые следуют в Россию из Италии, хотя документы исправны, а грузы не являются санкционными», - отметил он.

Торрембини расценил ситуацию, как «произвол».

«При этом они спокойно пропускают свои грузы через границы. Не странно ли, что Литва превратилась в одного из главных экспортеров вина в Россию. В Литве разве есть вино? Они самые умные?» - задался вопросом глава ассоциации.

В конце мая Польша ограничила передвижения по стране для российских дипломатов. Им разрешат перемещаться исключительно в пределах Мазовецкого воеводства, а консулам - в границах своих регионов.

Италия Литва Россия Бизнес Польша

Новости по теме