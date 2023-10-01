Крупнейшее в Европе месторождение газа прекратили разрабатывать в Нидерландах
Власти Нидерландов отказались от разработки крупнейшего в Европе месторождения природного газа — в городе Гронингене. Об этом сообщили журналисты Нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOC).
«Сегодня <..> в 06:00 газовый кран в Гронингене был закрыт после многих лет дискуссий и постоянного страха перед новыми землетрясениями в этом районе», - заявили журналисты.
При этом многие местные жители, которые настаивали на закрытии месторождения, относятся к шагу властей скептически, так как уверены: решение, принятое под давлением общественности, государство может легко отменить. Так, кабинет министров страны заявил, что может открыть добычу газа в случае слишком холодной зимы.
«Если в Гааге кончится денежный горшок, месторождение все равно откроют», - процитировала NOC комментарии жителей страны.
Разработка месторождения в Гронингене началась ровно 60 лет назад. Долгие десятилетия именно его скважины оставались основным источником топлива для Северной Европы, однако после нескольких землетрясений в регионе в 1990-е годы правительство медленно начало ограничивать добычу.