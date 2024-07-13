13 июля 2024, 20:19

«Круговая порука». Захарова — о сговоре Швеции и США по «Северным потокам»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Швеция и США ведут международный сговор, чтобы сокрыть теракт на «Северных потоках». Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА «Новости».

«И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке», - сказала Захарова.

В 2022 году после мощных подводных взрывов вышли из строя российские трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2». ЧП произошло в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм.

Россия инициировала дело об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований. Ранее шведский премьер Ульф Кристерссон дал интервью, в котором заявил, что Швеция так и не нашла виновных в подрыве газопроводов.

Ранее стало известно, что диверсию на газопроводах планировали еще до возвращения в состав России Крыма. Экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач назвал имена тех, кто входил в группу подрыва.

США Швеция Мария Захарова Россия Северный поток
13 июля 2024, 20:24
Швеция не нашла виновных в подрыве «Северных потоков» и закрыла дело
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Шведские следователи якобы так и не выяснили, кто причастен к диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В итоге уголовное дело решили прекратить, сообщил в беседе с The Time премьер-министр Ульф Кристерссон.

По его словам, шведские правоохранители занялись официальным расследованием, так как взрывы произошли в экономической зоне страны.

«Это было сделано довольно традиционно, и они (следователи - прим. ред.) пришли к выводу, что не могут кого-то обвинять в этом. У них не было доказательств. Итак, для нас это закрыто», - заявил Кристерссон.

Журналисты попытались узнать хоть какие-то подробности о ходе следствия, но премьер не стал сообщать дополнительную информацию.

Тогда авторы статьи предположили, что его нежелание говорить о расследовании может «навести людей на мысль, что происходит какое-то сокрытие» информации по делу.

Недавно бывший депутат украинского парламента Андрей Деркач заявил, что виновных в подрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» нашли. По его словам, среди причастных - офицер седьмого управления контрразведки СБУ.

Шведские следователи якобы так и не выяснили, кто причастен к диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». В итоге уголовное дело решили прекратить, сообщил в беседе с The Time премьер-министр Ульф Кристерссон.

Газопровод Северный поток — 2 Швеция Взрывы Северный поток
13 июля 2024, 19:50
«Вызвал ярость». Визит Орбана в Москву и Пекин разозлил ЕС и НАТО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Европейский союз и Североатлантический альянс возмутились поездкой премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщила газета Global Times.

«Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвал ярость в странах ЕС и НАТО», - написали авторы публикации.

Из-за этого Евросоюзу и альянсу пришлось поспешно объяснять, что Орбану «не хватает легитимности и мандата ЕС на переговоры о перемирии с Путиным».

Реакция лидеров показала их несогласие с диалогом по украинскому вопросу без посредничества. Англо-американский гегемон и его вассалы хотят укрепить свои позиции на Украине. НАТО воинственно настроен к чужакам и не имеет другой цели, кроме экспансии КНР и России, подчеркнули журналисты.

На саммите НАТО Орбан выступил против членства Украины в альянсе и разозлил присутствующих на мероприятии министров.

НАТО Китай Москва Виктор Орбан
13 июля 2024, 19:17
Байдена обвинили в грубом вмешательстве в дела Китая
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Подписанный главой Белого дома Джо Байденом законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора» — грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД КНР.

«Тибет с древних времен был частью Китая. Дела Тибета являются чисто внутренними делами Китая и не допускают никакого внешнего вмешательства», - подчеркнули в министерстве.

Китайская сторона пригрозила Штатам решительными мерами ради защиты собственной безопасности, суверенитета и интересов развития страны.

Ранее Китай ввел ограничения против США из-за нарушения поддержки Тайваня. Под санкции попали шесть организаций, в том числе Anduril Industries и Maritime Tactical Systems. КНР также призвала американскую сторону прекратить дискредитацию , ведь ее действия нарушают международное право.

Подписанный главой Белого дома Джо Байденом законопроект «о содействии разрешению тибетско-китайского спора» - грубое вмешательство во внутренние дела Китая. Такое заявление сделали в пресс-службе МИД КНР.

Китай Джо Байден
13 июля 2024, 18:20
Самый богатый человек Азии заплатил миллионы долларов за свадьбу сына
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Свадьба сына индийского миллиардера Мукеша Амбани проходила несколько месяцев и обошлась семье в 600 миллионов долларов. Об этом сообщила газета Guardian.

Торжество длится с марта и закончится 14 июля. Брак заключили дочь директора фармацевтической компании Encore Healthcare Радхика Мерчант и сын миллиардера Ананта Амбани. Пара познакомилась друг с другом еще в детстве, а встречаться они начали после окончания учебы в университете.

Отец жениха, председатель и управляющий директор Reliance Industries, подарил молодоженам виллу с 10 спальнями на острове Пальма Джумейра в Дубае с собственным пляжем.

Ранее в Великобритании прошла свадьба потомка поэта Александра Пушкина Хью Гросвенора. Шафером на торжестве выступал принц Уэльский Уильям. На церемонию в Честерском соборе в графстве Чешир пригласили порядка 400 гостей.

Индия Свадьбы Азия

Новости по теме