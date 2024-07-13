«И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке», - сказала Захарова.

В 2022 году после мощных подводных взрывов вышли из строя российские трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток - 2». ЧП произошло в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм.

Россия инициировала дело об акте международного терроризма. Германия, Дания и Швеция объявили о проведении своих национальных расследований. Ранее шведский премьер Ульф Кристерссон дал интервью, в котором заявил, что Швеция так и не нашла виновных в подрыве газопроводов.

Ранее стало известно, что диверсию на газопроводах планировали еще до возвращения в состав России Крыма. Экс-депутат украинского парламента Андрей Деркач назвал имена тех, кто входил в группу подрыва.