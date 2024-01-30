30 января 2024, 02:36

«Кровавый» дождь прольется на Великобританию

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Осадки в виде «кровавого» дождя ожидаются в Великобритании. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на метеорологическое бюро страны.

«Кровавым» дождем называют осадки необычного цвета - они могут иметь оттенки от оранжевого до коричневого. Такой цвет дождь приобретает из-за пыли, которую принесло из пустыни Сахара.

Как раз недавно в Сахаре прошли пылевые бури и, по расчетам синоптиков, пыль в ближайшее время дойдет до Великобритании.

«После недавних пылевых бурь на севере Африке пыль из Сахары несет на север, и в ближайшие дни Великобритания окажется под ее действием. Возможно, пока стоит повременить с мытьем машины. И постараться не пропустить красочные закаты и рассветы», - сообщил синоптик Марко Петанья.

Ранее «кровавые» дожди прошли в странах юго-западной части Европы в феврале 2021 года.

Великобритания Прогноз погоды Европа Погода Машины
30 января 2024, 02:35
Итальянский офицер получил 29 лет тюрьмы за связи с Россией
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Военный трибунал Рима после рассмотрения апелляции по делу офицера Военно-морских сил Италии Вальтера Биота, обвиняемого в шпионаже в пользу России, принял решение снизить наказание с 30 лет заключения до 29 лет и двух месяцев. Об этом сообщило местное агентство ANSA.

Биота задержали в 2021 году, на парковке в пригороде Рима. При задержании у него нашли коробку с наличными и внешний носитель данных.

Прокуратура Рима обвинила Биота в разглашении государственной тайны, шпионаже и коррупции. Защита итальянского военного заявила, что ни одной из назначенных по делу проверок не производилось.

Сам ход расследования засекретили, к тому же Вальтеру Биоту не предоставили никаких доказательств его вины. Также 10 дней назад первичная инстанция вынесла приговор офицеру в виде 20 лет заключения.

Ранее в Эстонии задержали россиянина Вячеслава Морозова по делу в шпионаже. Спецслужбы заподозрили профессора Тартуского университета в работе на российские спецслужбы.

Италия Тюрьмы Россия
30 января 2024, 01:18
Кейт Миддлтон выписали из больницы после операции
Pxhere
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Принцессу Уэльскую Кейт Миддлтон выписали из больницы, где две недели назад ей сделали полостную операцию. Сейчас восстановление королевской особы протекает хорошо, сообщило издание Daily Mail.

Кейт вернулась домой в Виндзор. Предполагается, что она не будет принимать участие в официальных мероприятиях до Пасхи, которую в 2024 году отмечают 5 мая. Ее муж Уильям также временно прервет исполнение обязанностей члена королевской семьи, чтобы помогать супруге заниматься с тремя детьми.

Принц и принцесса Уэльские поблагодарили сотрудников клиники, где ее оперировали, за заботливый уход. По данным Кенсингтонского дворца, операция не была связана с раковым заболеванием.

Пока Кейт Миддлтон проходила лечение после операции принц Уильям доверил воспитание их дочери и двух сыновей родителям принцессы - Майклу и Кэрол, ее брату Джеймсу и сестре Пиппе.

В ближайшее время хирургическое вмешательство ждет и Карла III. Ему необходимо вылечить увеличенную простату.

Лондон Великобритания
30 января 2024, 00:40
Памятник детям блокадного Ленинграда осквернили в Ереване
Unsplash
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В столице Армении устроили погром около памятника детям блокадного Ленинграда. Вандалом оказался житель Еревана, сообщило РИА «Новости».

В прошлую пятницу посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с представителями общественных организаций возложил цветы к этому монументу в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

После завершения мероприятия ереванец опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора. Свои действия он снимал на видео, а потом опубликовал в социальных сетях.

В ролике мужчина высказал недовольство по поводу слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Ранее дипломат предложила предоставить ссылку на документ какой-либо международной организации, например, ООН об этнических чистках в Карабахе. Вандал заявил, что «никаких документаций о блокаде Ленинграда» нет.

Ранее 23-летний москвич сломал скульптуру «Принцесса Турандот» у московского Театра имени Вахтангова. Следователи возбудили уголовное дело.

Армения Памятники Россия Мужчины Блокада Ленинграда
30 января 2024, 00:38
Постпреды ЕС одобрили предложение по доходам от замороженных активов РФ
РИА «Новости»
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Послы Европейского союза предварительно одобрили использование доходов от замороженных российских активов. Об этом заявили в сообщении бельгийской миссии при ЕС в соцсети X.

«Послы ЕС только что в принципе согласовали предложение об использовании доходов от замороженных активов для поддержки реконструкции Украины», - уточнило председательство Бельгии в совете ЕС.

По словам одного из европейских дипломатов, Еврокомиссия предлагала аккумулировать доходы, полученные от замороженных активов РФ на специальных счетах.

Их могли бы использовать в будущем для финансирования Украины, но пока речь об их переводе в бюджет ЕС или украинским властям не идет. Необходимо еще разработать механизм передачи денежных средств.

Ранее эксперты предупредили, что подобный шаг серьезно ударит по евро и доллару.

До этого МИД РФ предупредило о последствиях конфискации российской недвижимости и активов. В дипведомстве сообщили, что подобные действия западных стран нарушают «основополагающие принципы и нормы международного права, включая суверенное равенство государств». Все они повлекут адекватный и эффективный ответ со стороны России.

Бельгия Доходы Россия Евросоюз Деньги

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