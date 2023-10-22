«Кровавые планы». Инструкции к северокорейскому оружию нашли у боевиков ХАМАС

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«Документы, найденные у боевиков, раскрывают возможности ХАМАС и кровавые планы», - сообщило издание.

В инструкции, датированной 2023 годом и найденной на теле боевика, перечислены правила по использованию определенных видов оружия, указаны уязвимости в израильской военной технике, а также даны советы по убийству с помощью ножа.

«Это секретный военный документ. Его следует хранить в надежном месте. Передвигаться с ним запрещено, кроме случаев, когда есть приказ», - указано в инструкции.

Другие документы ХАМАС включают карты и подробные планы нападений на несколько отдельных кибуцев вокруг сектора Газа, включая намерения убивать и похищать мирных жителей. Также руководство по использованию северокорейских реактивных гранатометов F-7, поставку которых ХАМАСу отрицают.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября. В этот день радикальное палестинское движение ХАМАС пустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».

Ранее Израильская служба общей безопасности вместе с разведкой «Моссад» создала центр специальных операций для выслеживания и ликвидации боевиков подразделения ХАМАС, участвовавших в атаке на Израиль в день эскалации. ЦАХАЛ пообещал нарастить количество атак на палестинский анклав.