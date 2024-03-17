17 марта 2024, 02:05

«Кровавая баня». В США назвали последствия победы Байдена на выборах

CNP/AdMedia/globallookpress
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Бывший президент США Дональд Трамп обрисовал мрачное будущее для страны во время митинга в Огайо. Об этом сообщило издание Politico.

«Если меня не изберут, то случится „кровавая баня“ - это будет наименьшее из всего. Это будет „кровавая баня“ для страны», - заявил политик.

До этого Трамп заявлял, что американцы проиграют третью мировую войну , если у власти в стране останется действующий президент Джо Байден, причем даже не участвуя в ней.

В феврале Трамп согласился с высказыванием российского президента Владимира Путина о предпочтительности нынешнего американского лидера для России на посту руководителя США.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс отказался поддержать кандидатуру Трампа на выборах в этом году. По его словам, ему это мешают сделать глубокие разногласия с экс-президентом страны по ряду вопросов.

В США президента будут выбирать 5 ноября. Демократов представляет нынешний глава государства Джо Байден, а республиканцев - Трамп.

США Дональд Трамп Митинги Выборы президента США Джо Байден
17 марта 2024, 01:27
ВС США запретили находиться в Нигере
РИА «Новости»
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Военное правительство, находящееся у власти в Нигере, разорвало соглашение с США, согласно которому американские вооруженные силы могут находиться на территории страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя военного переходного правительства Нигера Амаду Абдрамана.

«Правящая военная хунта Нигера отменила военное соглашение с Соединенными Штатами, которое разрешает американским военным и гражданскому персоналу Министерства обороны находиться на территории страны, решение вступает в силу немедленно», - написало агентство.

О причинах этого решения не сообщается.

В декабре прошлого года Нигер аннулировал соглашение с Евросоюзом , разрешающее размещение европейской военной миссии в Ниамее.

Военный переворот в Нигере произошел в июле прошлого года. Войска страны во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани захватили власть и объявили об отстранении президента Мохамеда Базума.

США Военные Нигер
17 марта 2024, 01:25
Извержение вулкана началось в Исландии
Freepik
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Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии. Жители ближайших городов начали эвакуировать, сообщило издание Iceland Monitor.

По данным телеканала, жителей крупного города Гриндавик, который расположен недалеко от места извержения, эвакуировали прошлой ночью. Сам город частично обесточили.

Извержение вулкана зафиксировали к северу от Гриндавика. Экстренные службы сообщили, что открывшаяся в земле трещина расширяется. На место извержения отправили вертолеты со специалистами, чтобы выяснить точное место извержения и оценить уровень опасности. Власти повысили внутренний режим с уровня опасности до чрезвычайной ситуации.

В январе на полуострове Рейкьянес также произошло извержение вулкана. Потоки лавы добрались до зданий в Гриндавике , что спровоцировало крупные пожары.

Вулканы
17 марта 2024, 00:38
Взрывы прогремели в Одессе
РИА «Новости»
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Звуки взрывов раздались в Одессе на фоне воздушной тревоги. В городе работают силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, тревогу в Одесской области объявили в 00:17 по Московскому времени.

Ранее стало известно об уничтожении большого числа западных наемников Вооруженных сил Украины в Одессе. По данным источника ТАСС, боевики дислоцировались в санатории «Мриа». Во время российских сил удара по зданию погибли около 100 наемников, приблизительно столько же ранены.

В начале марта взрыв прогремел в порту Одессы. Незадолго до этого там находился президент Украины Владимир Зеленский. В российским Минбороны сообщили, что Вооруженные силы РФ высокоточным ракетным ударом поразили объект боевой подготовки безэкипажных катеров ВСУ.

Одесса Взрывы ПВО
17 марта 2024, 00:25
Члены наркокартеля похитили россиянку в Мексике
РИА «Новости»
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Бандиты похитили российскую туристку в Мексике и потребовали выкуп у ее мужа. Тот перевел деньги, но, где находится супруга, до сих пор не знает. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 23-летняя россиянка в одиночку путешествовала по Латинской Америке. В четверг, 14 марта, семья на автомобиле поехала в Рейносу, взяв с собой гостью.

Вечером того же дня девушка отправила мужу голосовое сообщение, в котором рассказала, что за ними вооруженные бандиты из местного картеля. Позже с ее телефона мужчине пришло требование заплатить выкуп в размере полутора тысяч долларов. Он перевел деньги.

Как выяснилось позже, бандиты отпустили семью мексиканцев, а россиянку и их машину забрали. Автомобиль нашли брошенным к следующей ночи.

Местоположение похищенной российской туристки неизвестно. Она отправила мужу из плена несколько голосовых сообщений. Также с ее номера у него продолжают требовать деньги - он перевел похитителям еще 900 долларов.

По данным грузинского телеканала Mtavari примерно в этом же месте члены наркокартеля похитили до 30 граждан Грузии. Преступники требуют за них выкуп в размере 90 тысяч долларов.

Грузия Мексика Преступления Деньги

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