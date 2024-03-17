«Кровавая баня». В США назвали последствия победы Байдена на выборах

«Если меня не изберут, то случится „кровавая баня“ - это будет наименьшее из всего. Это будет „кровавая баня“ для страны», - заявил политик.

До этого Трамп заявлял, что американцы проиграют третью мировую войну , если у власти в стране останется действующий президент Джо Байден, причем даже не участвуя в ней.

В феврале Трамп согласился с высказыванием российского президента Владимира Путина о предпочтительности нынешнего американского лидера для России на посту руководителя США.

Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс отказался поддержать кандидатуру Трампа на выборах в этом году. По его словам, ему это мешают сделать глубокие разногласия с экс-президентом страны по ряду вопросов.

В США президента будут выбирать 5 ноября. Демократов представляет нынешний глава государства Джо Байден, а республиканцев - Трамп.