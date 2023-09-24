Кровь на одеянии папы римского. Ватикан заподозрили в финансировании Украины

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Далее - прямая речь.

Ну вот надо же - даже папа римский Франциск начал о чем-то догадываться. А конкретно о том, что западники просто играют с Украиной, делая при этом свой маленький гешефт. Причем гешефт этот не для всех граждан стран, в которых экономическая ситуация стремительно ухудшается, а только для власти и военной промышленности, которые сейчас являются некоей одной корпорацией, направленной на получение сверхприбыли.

В своем недавнем выступлении глава католиков всего мира заявил, что Ватикан разочарован провалом своих мирных усилий, а также выразил недовольство тем, что многие страны играют с Украиной в «оружейные игры». Вы удивитесь, но он осудил… непоставки Украине оружия, заявив, что в этом случае «украинцы все равно продолжат страдать». Кстати, к поставкам вооружений папа относился тоже не очень хорошо.

Забавная позиция И вот не понять Франциска: а чего ему вообще хочется? Чтобы Украину пичкали оружием или чтобы его туда не поставляли? Похоже, что папа римский не может разобраться сам в себе.

Да и вообще позиция католической церкви насчет этой войны очень забавная: за все хорошее и против всего плохого. Папа римский и католическая церковь - за мир. И ведь это прекрасно, да? Мы тоже за мир. Попробуйте найти человека, кому бы вообще нравились вооруженные конфликты. Только вот для того, чтобы наступил мир, надо четко понимать причины конфликта и сделать так, чтобы этих причин не было. В противном случае, если даже настанет вожделенный папой мир, он будет крайне недолгим, а потом начнется такая бойня, что не хватит всех молитв всех добропорядочных католиков мира.

Кстати, удивительно, что папа даже не замечает, что происходит на Украине с его братьями-христианами. Пусть они и православные, но вера ведь общая. И отношения католичества и христианства сейчас не такие, как в Средние века.

Папе римскому надо бы хорошо изучить вопрос. А кроме того, [выяснить], какую роль сыграл папский престол в разжигании ненависти и в итоге именно этого самого конфликта. Причем это ведь многовековая история подчинения части православия католичеству, когда даже придумали странного церковного монстра - униатство, которое вроде бы и не католичество, но и не православие. Ведь именно оно и было той заразой, которая длительное время разъедала на западной Украине все русское.

Ватикан наживается на конфликте? Кстати, нынешняя роль Ватикана тоже понятна не до конца. Все эти заявления папы римского, комплиментарные то для украинцев, то для русских, которые на Украине вызывают самое настоящее бешенство, - лишь риторика, ничего больше. Но интересно было бы узнать, а какую роль играет во всем этом банк Ватикана, одна из самых тайных и богатых финансовых структур мира, которая никогда особенно и не увлекалась христианскими ценностями. Не удивлюсь, если и этот банк участвует в финансировании конфликта, причем получая от этого очень неплохие прибыли.

Ватикан уже давным-давно не свят. Да и не был таковым с самого начала. Интриги, большие деньги, участие практически во всех крупных мировых конфликтах, но под маской нейтральности - ни для кого это не является секретом. И что-то мне подсказывает, что на белом одеянии папы Франциска и сейчас можно найти следы крови. Крови русских и украинцев, которых на самом деле Ватикан ненавидит одинаково.