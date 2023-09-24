Кровь на одеянии папы римского. Ватикан заподозрили в финансировании Украины

24 сентября 2023, 14:49
piqsels
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Папа римский Франциск то высказывается против конфликта на Украине, то чуть ли не призывает к поставкам оружия в эту страну. Возможно, у Ватикана есть здесь свой интерес. Об этом специально для «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - прямая речь.

Ну вот надо же - даже папа римский Франциск начал о чем-то догадываться. А конкретно о том, что западники просто играют с Украиной, делая при этом свой маленький гешефт. Причем гешефт этот не для всех граждан стран, в которых экономическая ситуация стремительно ухудшается, а только для власти и военной промышленности, которые сейчас являются некоей одной корпорацией, направленной на получение сверхприбыли.

В своем недавнем выступлении глава католиков всего мира заявил, что Ватикан разочарован провалом своих мирных усилий, а также выразил недовольство тем, что многие страны играют с Украиной в «оружейные игры». Вы удивитесь, но он осудил… непоставки Украине оружия, заявив, что в этом случае «украинцы все равно продолжат страдать». Кстати, к поставкам вооружений папа относился тоже не очень хорошо.

Забавная позиция И вот не понять Франциска: а чего ему вообще хочется? Чтобы Украину пичкали оружием или чтобы его туда не поставляли? Похоже, что папа римский не может разобраться сам в себе.

Да и вообще позиция католической церкви насчет этой войны очень забавная: за все хорошее и против всего плохого. Папа римский и католическая церковь - за мир. И ведь это прекрасно, да? Мы тоже за мир. Попробуйте найти человека, кому бы вообще нравились вооруженные конфликты. Только вот для того, чтобы наступил мир, надо четко понимать причины конфликта и сделать так, чтобы этих причин не было. В противном случае, если даже настанет вожделенный папой мир, он будет крайне недолгим, а потом начнется такая бойня, что не хватит всех молитв всех добропорядочных католиков мира.

Кстати, удивительно, что папа даже не замечает, что происходит на Украине с его братьями-христианами. Пусть они и православные, но вера ведь общая. И отношения католичества и христианства сейчас не такие, как в Средние века.

Папе римскому надо бы хорошо изучить вопрос. А кроме того, [выяснить], какую роль сыграл папский престол в разжигании ненависти и в итоге именно этого самого конфликта. Причем это ведь многовековая история подчинения части православия католичеству, когда даже придумали странного церковного монстра - униатство, которое вроде бы и не католичество, но и не православие. Ведь именно оно и было той заразой, которая длительное время разъедала на западной Украине все русское.

Ватикан наживается на конфликте? Кстати, нынешняя роль Ватикана тоже понятна не до конца. Все эти заявления папы римского, комплиментарные то для украинцев, то для русских, которые на Украине вызывают самое настоящее бешенство, - лишь риторика, ничего больше. Но интересно было бы узнать, а какую роль играет во всем этом банк Ватикана, одна из самых тайных и богатых финансовых структур мира, которая никогда особенно и не увлекалась христианскими ценностями. Не удивлюсь, если и этот банк участвует в финансировании конфликта, причем получая от этого очень неплохие прибыли.

Ватикан уже давным-давно не свят. Да и не был таковым с самого начала. Интриги, большие деньги, участие практически во всех крупных мировых конфликтах, но под маской нейтральности - ни для кого это не является секретом. И что-то мне подсказывает, что на белом одеянии папы Франциска и сейчас можно найти следы крови. Крови русских и украинцев, которых на самом деле Ватикан ненавидит одинаково.

Папа римский Ватикан
Лесной кот перекрыл путь туристам, шипя и не давая им выйти из башни Золлинг в Германии
23 октября 2023, 04:36
РИА «Новости»
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Дикий лесной кот заблокировал путь туристам, желающим покинуть башню Золлинг в Центральной Германии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы района Нортхайм.

«Дикая кошка решила, что туристам следует подольше оставаться на башне и не давала им покинуть ее, сидя на лестнице и шипя. Сотрудники управления полиции Услара сумели отпугнуть лесного кота для обеспечения безопасного выхода из башни Золлинг», - сказано в сообщении.

В материале отметили, что лесные коты очень похожи на домашних питомцев, но чуть больше по размеру. В большинстве случаев эти животные пугливы и скрываются от посторонних глаз.

Ранее 65-летняя жительница деревни Любочажье в Ленинградской области погибла после встречи с диким медведем. Пенсионерка пошла в лес за грибами, однако встретила хищника, убежала и заблудилась. Перед этим она написала соседке сообщение о случившемся. В итоге женщину искали несколько дней, но обнаружили уже мертвой.

Германия Туризм Животные
«Тревожное будущее». В США признались, почему боятся России
23 октября 2023, 03:23
РИА «Новости»
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Соединенные Штаты опасаются, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе. Поддержка Украины для США — это стратегический маневр, отметил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest.

Специалист считает, что США стремятся предотвратить появление новой доминирующей силы в Европе.

«Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями. Для Вашингтона это тревожное будущее», - заявил Смит.

Внеблоковый или союзный статус Украины важен для России, не только с геополитической, но и с исторической точки зрения - в России помнят про вторжение Наполеона и Гитлера с Запада. Для мирных переговоров стоит учитывать историческое прошлое двух стран, считает эксперт.

Продолжение помощи Украине приведет к новым смертям , но не поможет ВСУ выиграть в конфликте. Сохранять финансирование Киева - это просто чудовищно и аморально, заявил американский профессор Джозеф Аткинс.

Соединенные Штаты опасаются, что Россия нарушит выгодный им баланс сил в Европе. Поддержка Украины для США - это стратегический маневр, отметил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит в статье для журнала National Interest.

США Россия Украина
Иран резко выступил против Израиля, но воевать не собирается — СМИ
23 октября 2023, 03:01
Unsplash
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Иранские власти придерживаются резкой риторики в отношении израильской стороны, чтобы не потерять свое влияние и репутацию, но при этом Тегеран не намерен вступать в открытое противостояние с еврейским государством. Об этом сообщило агентство Reuters.

В материале сказано, что перед Ираном встал трудный выбор. С одной стороны государству следует отстраниться от конфликта на Ближнем Востоке, но это подорвет его авторитет и религиозное лидерство. С другой - можно вступить в открытый конфликт с Израилем. При этом второй вариант обернется еще большей катастрофой, потому что вызовет волну недовольства среди мирных граждан и ухудшит и без того серьезный экономический кризис.

Как отметили источники агентства, именно так иранские чиновники описывают пути развития событий. Сейчас в Тегеране решили позволить ливанской группировке «Хезболла» иногда нападать на израильские территории и осуществлять небольшие атаки на объекты США со стороны других союзных Тегерану военных движений в регионе. Однако правительство Ирана не хочет допускать крупной эскалации, способной привести страну к прямой войне.

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов заявил «360», что Сирия не влезет в конфликт с Израилем за удар по гражданским аэродромам в Дамаске и Алеппо. По его словам, палестинская радикальная группировка ХАМАС для нее такой же враг.

Израиль Иран Конфликт Израиля и Палестины Палестина
Байден обсудил конфликт на Ближнем Востоке с руководством пяти стран-союзников
23 октября 2023, 01:45
РИА «Новости»
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Американский президент Джо Байден провел переговоры с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху об обострении палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Белый дом.

В материале сказано, что лидер Штатов созвонился с канадским премьером Джастином Трюдо, французским президентом Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, итальянским премьером Джорджей Мелони и премьером Великобритании Риши Сунаком. Общение политиков касалось ситуации в Израиле и Палестине. В скором времени они обещали опубликовать результаты этих переговоров.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке может обернуться Армагеддоном из-за действий Джо Байдена. Он напомнил об обещании американского президента задействовать американскую авиацию в случае нападения движения «Хезболла» на север.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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