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Как отметил Эррол Маск, сравнивать Африку тех лет с Европой или США просто нелепо.

Эррол Маск тогда договорился с замбийскими шахтами о добыче изумрудов. Их добывали кирками и лопатами. За камнями мужчина летал по ночам на легком двухмоторном самолете. Поскольку садиться приходилось в темноте, начало и конец ВПП отмечали горящие фары машин.

Как вспомнил Эррол Маск, половину из его коллег тех лет убили, также у всех была малярия, желтая лихорадка, гемоглобинурия и другие заболевания.

«Одного [коллегу] сожрал крокодил на берегу озера Танганьика. Разве нынешние западные слабаки способны это понять? Вряд ли» - указал отец Илона Маска.

Ранее здание Business Insider со ссылкой на биографию владельца Tesla и SpaceX сообщило, что у Илона Маска и канадской певицы Граймс есть третий ребенок, о котором неизвестно общественности. Издание утверждает, что мальчика зовут Техно Механикус, а его прозвище - Тау.