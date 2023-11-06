06 ноября 2023, 20:57

«Кризис всего человечества». Израилю напомнили о гуманитарном праве

РИА «Новости»
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Гуманитарный кризис в Газе перерос в кризис человечества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции для журналистов. Его слова привел ТАСС.

«Ночной кошмар Газы - это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества», - выразил уверенность Гутерриш.

Генсек ООН напомнил, что ни одна из сторон конфликта не стоит выше международного права, хотя обе его нарушают. Израиль бомбит жилые кварталы, больницы, лагеря беженцев и храмы. В то же время ХАМАС использует мирных жителей в качестве живого щита и продолжает наносить ракетные удары по Израилю, подчеркнул Гутерриш.

«Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем», - заявил глава ООН.

В ходе вооруженного конфликта в секторе Газа погибли 88 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Это самое большое число жертв среди сотрудников организации за всю историю конфликтов, во время которых ООН оказывала помощь.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
06 ноября 2023, 21:39
Санкции «случайно» укрепили рубль, заявили в США
РИА «Новости»
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Введение потолка цен на российскую нефть не только не ударило по экономике РФ, но и привело к укреплению рубля. Об этом написала американская газета The Wall Street Journal.

«Поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре увеличились более чем в два раза по сравнению с сентябрем. Это свидетельствует о кардинальном изменении ситуации с начала 2023 года, когда доходы от продажи энергоносителей упали», - отметили в статье.

Опрошенные журналистами финансовые аналитики назвали потолок цен неэффективной мерой против российской экономики. По словам экспертов, Россия смогла нарастить экспорт энергоносителей и тем самым стабилизировать курс рубля.

Ранее неэффективность потолка цен на российскую нефть признал американский журнал The Foreign Policy. По мнению журналистов, Россия легко обошла ограничения, перенаправив сырье на другие рынки.

Потолок цен на нефть ввели страны G7 и присоединившаяся к ним Австралия в прошлом году. Руководители этих государств запретили страховать танкеры, перевозящие российское сырье по цене выше 60 долларов за баррель. В результате Россия перенаправила экспорт энергоносителей в дружественные страны. Там российскую нефть смешивают и перерабатывают, продавая по всему миру.

США Рубль Санкции Нефть Курс валют Цена на нефть
06 ноября 2023, 21:16
ООН заявила о рекордном числе погибших журналистов в секторе Газа за 30 лет
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Продолжающиеся атаки военных Израиля на сектор Газа поставили под угрозу жизни не только мирных жителей, но и освещающих события журналистов и сотрудников гуманитарных миссий. Никто из них не находится в безопасности. Число жертв этих групп стало рекордным. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что по его информации, с начала эскалации на местах погибло большее количество журналистов, чем в любом другом конфликте за последние 30 лет, а также огромное количество сотрудников гуманитарных миссий организации за всю ее историю. Точное количество жертв Гутерриш не назвал.

В своем выступлении генеральный секретарь ООН подчеркнул, что обе стороны нарушают международное право. По его словам, Израиль бомбит жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру, а ХАМАС использует население в качестве живого щита и продолжает наносить удары по Израилю. Гутерриш подчеркнул, что в результате страдают обычные люди.

Ранее Агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило о гибели в секторе Газа 88 своих сотрудников. По данным ведомства, это стало рекордным числом жертв за все время работы организации в горячих точках.

Синдикат палестинских журналистов в середине октября заявлял, что под обстрелами Газы погибли 11 сотрудников СМИ. Но посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что ему известно только о пяти погибших журналистах , работавших в Газе. В каких изданиях они работают и откуда они прибыли на палестинскую территорию он сказать не смог.

Продолжающиеся атаки военных Израиля на сектор Газа поставили под угрозу жизни не только мирных жителей, но и освещающих события журналистов и сотрудников гуманитарных миссий. Никто из них не находится в безопасности. Число жертв этих групп стало рекордным. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Журналистика ООН Конфликт Израиля и Палестины
06 ноября 2023, 20:45
Российские миротворцы провели ротацию в Нагорном Карабахе
РИА «Новости»
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Ротацию личного состава миротворческого контингента РФ завершили в Нагорном Карабахе, также в Россию на плановый ремонт отправили вооружение и военную технику. Об этом сообщило Минобороны.

«Завершена ротация личного состава миротворческого контингента, а также отправка вооружения и военной техники в Российскую Федерацию для проведения планового ремонта», - указали в ведомстве.

По данным министерства, российские миротворцы продолжают выполнять задачи на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики. Также они поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку с целью обеспечения безопасности и соблюдения норм гуманитарного права в отношении мирных жителей Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что не видит преимуществ в присутствии российских военных баз в стране. Он также обвинил Россию в том, что она не выполнила свои союзнические обязательства.

Россия Нагорный Карабах
06 ноября 2023, 20:08
Филиппо призвал Зеленского к ответу за слова о России
РИА «Новости»
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией на фоне тяжелого положения ВСУ. Своим мнением политик поделился в социальной сети Х.

«Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?» - написал он.

Филлипо напомнил, что даже главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признал большие потери в зоне боевых действий. Кроме того, советники Зеленского в разговорах с прессой уверяют, что он сошел с ума.

«Давайте остановим бойню и прекратим посылать миллиарды евро», - призвал французский политик.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что США и страны Запада не пытались надавить на украинское руководство в вопросе о начале мирных переговоров с Россией. Также он исключил возможность переговоров с РФ.

Владимир Зеленский Россия Украина Франция

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