«Кризис всего человечества». Израилю напомнили о гуманитарном праве

ООН заявила о рекордном числе погибших журналистов в секторе Газа за 30 лет

Продолжающиеся атаки военных Израиля на сектор Газа поставили под угрозу жизни не только мирных жителей, но и освещающих события журналистов и сотрудников гуманитарных миссий. Никто из них не находится в безопасности. Число жертв этих групп стало рекордным. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он подчеркнул, что по его информации, с начала эскалации на местах погибло большее количество журналистов, чем в любом другом конфликте за последние 30 лет, а также огромное количество сотрудников гуманитарных миссий организации за всю ее историю. Точное количество жертв Гутерриш не назвал.

В своем выступлении генеральный секретарь ООН подчеркнул, что обе стороны нарушают международное право. По его словам, Израиль бомбит жилые кварталы и гражданскую инфраструктуру, а ХАМАС использует население в качестве живого щита и продолжает наносить удары по Израилю. Гутерриш подчеркнул, что в результате страдают обычные люди.

Ранее Агентство ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило о гибели в секторе Газа 88 своих сотрудников. По данным ведомства, это стало рекордным числом жертв за все время работы организации в горячих точках.

Синдикат палестинских журналистов в середине октября заявлял, что под обстрелами Газы погибли 11 сотрудников СМИ. Но посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что ему известно только о пяти погибших журналистах , работавших в Газе. В каких изданиях они работают и откуда они прибыли на палестинскую территорию он сказать не смог.

Продолжающиеся атаки военных Израиля на сектор Газа поставили под угрозу жизни не только мирных жителей, но и освещающих события журналистов и сотрудников гуманитарных миссий. Никто из них не находится в безопасности. Число жертв этих групп стало рекордным. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.