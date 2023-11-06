«Кризис всего человечества». Израилю напомнили о гуманитарном праве
Гуманитарный кризис в Газе перерос в кризис человечества, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции для журналистов. Его слова привел ТАСС.
«Ночной кошмар Газы - это больше, чем гуманитарный кризис. Это кризис человечества», - выразил уверенность Гутерриш.
Генсек ООН напомнил, что ни одна из сторон конфликта не стоит выше международного права, хотя обе его нарушают. Израиль бомбит жилые кварталы, больницы, лагеря беженцев и храмы. В то же время ХАМАС использует мирных жителей в качестве живого щита и продолжает наносить ракетные удары по Израилю, подчеркнул Гутерриш.
«Я глубоко обеспокоен явными нарушениями международного гуманитарного права, которые мы наблюдаем», - заявил глава ООН.
В ходе вооруженного конфликта в секторе Газа погибли 88 сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Это самое большое число жертв среди сотрудников организации за всю историю конфликтов, во время которых ООН оказывала помощь.