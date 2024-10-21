21 октября 2024, 00:36

Кризис среднего полета. Boeing избавился от «оборонной дочки»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Компания Boeing закрыла сделку по продаже небольшой дочерней оборонной компании, которая производила для армии США оборудование для наблюдения, сообщила пресс-служба компании. Так ее топ-менеджеры надеются решить финансовые трудности, уточнило агентство Reuters.

В компании рассказали, что продадут Thales Defense & Security - подразделению крупнейшей в Европе компании по производству оборонной электроники Thales SA технологи цифровых приемников. Она позволяет создавать беспроводное оборудование, которое используют разведывательные спецслужбы.

Boeing не раскрыл условия сделки.

На такие меры пошли из-за тяжелого финансового положения компании, объяснили журналисты. Оно связано с задержками в производстве, проблемами с безопасностью и месячной забастовкой.

«Бастующие рабочие завода Boeing на Западном побережье, в основном в штате Вашингтон, проголосуют в среду по предложению о новом контракте, которое может положить конец забастовке, остановившей производство самолетов 737 MAX, 767 и 777», - уточнили авторы статьи.

На прошлой неделе у приземлявшегося в Турции Boeing 737 разорвалось колесо шасси. В результате ЧП никто не пострадал.

Самолеты Boeing
21 октября 2024, 01:05
ЦАХАЛ ударил по аэропорту в Бейруте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов по Бейруту, прилеты зафиксировали рядом с международным аэропортом имени Рафика Харири. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

По данным очевидцев, из-за атаки несколько многоэтажных домов оказались полностью разрушенными.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал западные страны остановить поставки оружия в Израиль. По его словам, в приоритете должен быть поиск дипломатического урегулирования конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее израильская авиация атаковала южную окраину Бейрута , чтобы ликвидировать возможного преемника убитого главы ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы - Хашима Сафи ад-Дина.

Израиль Конфликт Ливана и Израиля
20 октября 2024, 23:35
ЦИК Молдавии призвали остановить фальсификации на выборах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший президент Молдавии и лидер коммунистической партии Владимир Воронин обратился в ЦИК республики и потребовал срочно остановить массовые фальсификации на выборах главы государства и референдуме по вопросу евроинтеграции республики, сообщила в своем Telegram-канале депутат-коммунист Диана Караман. По ее словам, действующие власти понимают собственный провал, поэтому пытаются «украсть наши с вами выборы через избирательные участки за рубежом».

«В связи с тем, что появилась информация о том, что за рубежом начала резко расти явка <…> Владимир Воронин направил срочное обращение в ЦИК для того, чтобы они остановили масштабную фальсификацию, которую подготовила нам власть на международных участках», - заявила Караман в видеообращении.

ЦИК опубликовал первую информацию по итогам выборов в стране. По предварительным данным, после обработки части бюллетеней лидирует действующий президент Майя Санду.

Скандалы Выборы президента Молдавии
20 октября 2024, 23:35
Кремль ответил на вопрос об отмене поездки главы Бразилии на БРИКС
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отмена поездки бразильского президента Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС не связана с российским лидером Владимиром  Путиным. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее президент России заявил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии. Официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, могут ли быть связаны эти вещи.

«Нет», - сказал Песков.

По его словам, в Кремле эта мысль и в голову не могла прийти.

Путин отказался ехать на саммит «Большой двадцатки», чтобы «не срывать» его работу. Президент добавил, что у него с президентом Бразилии Лулой прекрасные дружеские отношения.

Саммиты Кремль Дмитрий Песков Бразилия Владимир Путин БРИКС Саммит БРИКС 2024
20 октября 2024, 23:14
Игорь Краснов прилетел в Бразилию на прокурорский саммит G20
Пресс-служба Генпрокуратуры
Читайте нас в: Google Новости
Генеральный прокурор России Игорь Краснов прилетел в Бразилию для участия в саммите глав прокурорских служб стран G20, сообщила пресс-служба ведомства. В аэропорту Рио-де-Жанейро Краснова встретили с улыбками и объятиями.

Глава ведомства встретится со своими иностранными коллегами. Краснов уже встретился с генпрокурором Бразилии.

«Генпрокуроры России и Бразилии договорились усилить совместную работу в сфере возврата активов преступного происхождения и запланировали подписание новой программы сотрудничества, предусматривающей соответствующие мероприятия», - рассказали в пресс-службе ГП.

В начале октября Краснов совершил рабочую поездку в Армению. Там он встретился со своими коллегами из стран СНГ.

Генпрокуратура РФ Бразилия G20

Новости по теме