07 ноября 2024, 23:33

Кризис кадров и идей. Кто возглавит Демпартию США после провала Харрис

Global Look Press
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Кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис признала свое поражение на выборах. В рядах демократов давно наметился кризис, и кто их возглавит после провальной предвыборной кампании, пока непонятно. Политолог Евгения Бойко на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко допустила, что лидером партии может стать теневой политик.


«Сейчас мы наблюдаем некий кризис в рядах Демократической партии, который наметился не в результате выборов, а гораздо раньше. Рокировка, передача статуса кандидата в президенты Камале Харрис показывает, что выборка довольно узкая, выбирать особо не из кого», - подчеркнула она.

Джо Байден - довольной возрастной политик и президент. За ним тянется шлейф сомнительных историй, связанных с семьей, прежде всего, с сыном. А Камала Харрис, напомнила собеседница 360.ru, даже будучи вице-президентом, по большому счету, сильно в экономику, внешнюю и внутреннюю политику не погружалась.

Отсутствие молодых представителей Демпартии она объяснила определенными проблемами, с вязанными с нехваткой идей, работу с нарративами, которые американское общество не принимает. Последние по каким-то причинам усугубились внутри партии.

Описанное, обратила внимание политолог, касается не только демократов, но и республиканцев.

«Это пребывание в собственном соку, недопуск молодых и нежелание молодых в это все идти, когда они видят, что одни и те же лица - Клинтон, Обама, Байден, все те, кто уже был в свое время, - пытаются встроиться в повестку», - сказала она.

Перед Демпартией действительно стоит вопрос, кто ее возглавит и будет вероятным кандидатом на выборах через четыре года с учетом всех допущенных ошибок и кадрового и идейного кризиса.

«Вариантов немного: либо изыскивать какие-то молодые кадры, новых лиц, готовых повести партию на выборы, либо работать с теми, кто есть. А это тоже довольно возрастные представители демократов. И через четыре года ситуация только усугубится», - сказала Бойко.

Отвечая на вопрос, у кого больше шансов возглавить демократов, Бойко допустила, что речь пойдет о человеке, который сегодня не на слуху.

«Не на повестке, может, себя даже никак не зарекомендовал. Потому что основные люди, что называется, отыграли, себя показали, но не очень успешно, и даже пытались участвовать в избирательной кампании. Думаю, что сейчас это вопрос, который не решен даже внутри самой Демпартии», - заключила собеседница 360.ru.

*Движение ЛГБТ - запрещенная в России экстремистская организация.

США Выборы президента США Камала Харрис
07 ноября 2024, 21:34
Байден пообещал мирно покинуть пост президента
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден подтвердил обещание мирно передать власть выигравшему выборы Дональду Трампу 20 января, поскольку жители страны это заслужили. Трансляцию выступления американского лидера вели на YouTube-канале Белого дома.

«Я заверил Трампа, что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей власти», - отметил он.

Байден заявил, что не сомневается в честности избирательной системы США. Он подчеркнул, что уважает выбор американцев, который они сделали в ходе голосования.

Американский лидер также обратился к своей соратнице по Демократической партии Камале Харрис, отметив, что она «должна гордиться» проведенной кампанией. Также он призвал своих сторонников не сдаваться, отметив, что для него это был исторический президентский срок.

Выборы президента прошли в США 5 ноября. Трамп в ходе прошедшего голосования набрал 277 голосов выборщиков

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
07 ноября 2024, 21:06
Россия продолжит останавливать рвущихся к господству недоброжелателей — Путин
РИА «Новости»
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Без России ситуация в мире лишь осложнится. Страна не раз останавливала тех, кто стремился к гегемонии, и продолжит делать это, заявил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Он рассказал о странах, которые решили, будто мир без России станет лучше и послушней, им станет легче управлять. Путин опроверг это мнение. Президент предупредил, что без российского государства станет только хуже.

«Россия не раз останавливала тех, кто рвался к мировому господству, кто бы это ни делал. Так будет и впредь. Да и мир-то лучше не станет. Вот те, кто пытаются это сделать, должны это в конце концов понять - сложнее только будет», - сказал он.

По мнению Путина, Россия нужна миру , несмотря на мнение США и Евросоюза. Он заявил, что введенные ими санкции не принесли результата. Глава государства сообщил о зарождении многополярного мира , в котором нет места гегемонии.

Международные отношения Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
07 ноября 2024, 20:22
Путин высказался о формировании нового многополярного мира
РИА «Новости»
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В формирующемся многополярном мире не должно быть проигравших стран и народов. На это указал президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Только тогда мы сможем обеспечить, действительно, долгосрочные условия для всеобщего справедливого и безопасного развития», - сказал он.

Российский лидер отметил, что прежнее устройство мира ушло, а за формирование нового развернулась борьба. В ходе своего выступления он подчеркнул, что Россия остается необходимой для всего мира.

Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»
07 ноября 2024, 20:10
Путин рассказал о роли России в современном мире
РИА «Новости»
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Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения Соединенных Штатов и Евросоюза. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Россия нужна миру, несмотря ни на какие решения вашингтонских и брюссельских начальников», - сказал он.

Глава государства отметил, что санкции, введенные Западом против России, не возымели эффекта. Это значит, что расчеты европейских лидеров на сокрушительное поражение страны не оправдались.

Также Путин сообщил, что россиянам выпало жить в эпоху кардинальных перемен и быть участниками сложнейших процессов. По его словам, в мире наблюдается «столкновение принципов, на которых выстраиваются отношения между странами». Мир меняется кардинально и необратимо.

Международные отношения Россия Владимир Путин Заседание клуба «Валдай»

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