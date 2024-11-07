Кризис кадров и идей. Кто возглавит Демпартию США после провала Харрис





«Сейчас мы наблюдаем некий кризис в рядах Демократической партии, который наметился не в результате выборов, а гораздо раньше. Рокировка, передача статуса кандидата в президенты Камале Харрис показывает, что выборка довольно узкая, выбирать особо не из кого», - подчеркнула она.

Джо Байден - довольной возрастной политик и президент. За ним тянется шлейф сомнительных историй, связанных с семьей, прежде всего, с сыном. А Камала Харрис, напомнила собеседница 360.ru, даже будучи вице-президентом, по большому счету, сильно в экономику, внешнюю и внутреннюю политику не погружалась.

Отсутствие молодых представителей Демпартии она объяснила определенными проблемами, с вязанными с нехваткой идей, работу с нарративами, которые американское общество не принимает. Последние по каким-то причинам усугубились внутри партии.

Описанное, обратила внимание политолог, касается не только демократов, но и республиканцев.

«Это пребывание в собственном соку, недопуск молодых и нежелание молодых в это все идти, когда они видят, что одни и те же лица - Клинтон, Обама, Байден, все те, кто уже был в свое время, - пытаются встроиться в повестку», - сказала она.

Перед Демпартией действительно стоит вопрос, кто ее возглавит и будет вероятным кандидатом на выборах через четыре года с учетом всех допущенных ошибок и кадрового и идейного кризиса.

«Вариантов немного: либо изыскивать какие-то молодые кадры, новых лиц, готовых повести партию на выборы, либо работать с теми, кто есть. А это тоже довольно возрастные представители демократов. И через четыре года ситуация только усугубится», - сказала Бойко.

Отвечая на вопрос, у кого больше шансов возглавить демократов, Бойко допустила, что речь пойдет о человеке, который сегодня не на слуху.

«Не на повестке, может, себя даже никак не зарекомендовал. Потому что основные люди, что называется, отыграли, себя показали, но не очень успешно, и даже пытались участвовать в избирательной кампании. Думаю, что сейчас это вопрос, который не решен даже внутри самой Демпартии», - заключила собеседница 360.ru.

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