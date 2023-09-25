Критику сближения КНДР с Россией назвали политическим невежеством

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«Было по-настоящему шокирующим видеть, как марионетка без элементарных политических знаний или здравого смысла в международных отношениях взяла на себя роль американского трубача и рупора и слепо вызвала плохую огласку», - заявили в Северной Корее.

В КНДР назвали дружбу с соседними странами естественным действием, которое не должно вызывать проблем. По словам агентства, налаживание сотрудничества - это законное право суверенных государств, основа мира и стабильности в регионе и всем мире. Речь Юн Сок Еля осудили, назвали опрометчивой и увидели в ней признак его политической безграмотности.

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября и провел в стране шесть дней. Его бронепоезд по окончании визита торжественно проводили в Приморье.