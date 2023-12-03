Критиковавшего Зеленского депутата Рады перевели в одиночную камеру с видеонаблюдением

Политика, который ранее критиковал действия президента Украины Владимира Зеленского, перевели в другую камеру после сообщений об избиении. Полиция эту информацию не подтвердила. По словам адвокатов, правоохранители не проводили судебно-медицинское исследование, потому что Дубинского не разрешили вывезти из СИЗО.

«Если на Украине в условиях диктатуры не находят подтверждение пыткам народного депутата в СИЗО - найдут не на Украине», - указали адвокаты парламентария.

Ранее Дубинский заявил, что неизвестные избили его в киевском СИЗО. Медики обнаружили у депутата гематомы и перелом ребра, указали адвокаты арестованного политика.