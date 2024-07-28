«Криптостолица планеты». Трамп пообещал создать в США стратегический резерв биткоинов

Если криптовалюта будет определять будущее, то ее необходимо «чеканить, майнить и производить» в США, указал республиканец.

«Сегодня днем я изложу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», - подчеркнул он.

Кандидат в президенты пообещал в первый день на посту главы государства уволить председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, критиковавшего криптовалюту. Он также заверил, что Белый дом при нем сохранит 100% биткоинов, которые есть у правительства.

Во время конференции Трамп выступил с критикой его соперницы - вице-президента Камалы Харрис. Он отметил, что у нее, в отличие от лидера США Джо Байдена, низкий IQ.