28 июля 2024, 07:24

«Криптостолица планеты». Трамп пообещал создать в США стратегический резерв биткоинов

Unsplash
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В случае прихода к власти экс-лидер США Дональд Трамп превратит страну в «биткоин-сверхдержаву мира». Об этом он заявил на конференции Bitcoin Conference в городе Нэшвилл, сообщил телеканал NBC.

Если криптовалюта будет определять будущее, то ее необходимо «чеканить, майнить и производить» в США, указал республиканец.

«Сегодня днем я изложу свой план, который позволит Соединенным Штатам стать криптостолицей планеты и биткоин-сверхдержавой мира, и мы этого достигнем», - подчеркнул он.

Кандидат в президенты пообещал в первый день на посту главы государства уволить председателя комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслера, критиковавшего криптовалюту. Он также заверил, что Белый дом при нем сохранит 100% биткоинов, которые есть у правительства.

Во время конференции Трамп выступил с критикой его соперницы - вице-президента Камалы Харрис. Он отметил, что у нее, в отличие от лидера США Джо Байдена, низкий IQ.

США Криптовалюты Дональд Трамп Выборы президента США
28 июля 2024, 05:10
В Израиле потребовали начать войну с «Хезболлой»
Unsplash
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Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразил мнение, что стране нужно начать войну с ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщила газета Times of Israel, сославшись на офис политика.

Израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выразил мнение, что стране нужно начать войну с ливанским движением «Хезболла». Об этом сообщила газета Times of Israel , сославшись на офис политика.

«Бен-Гвир заявил лидеру общины друзов, что считает, что Израилю нужно начать войну против „Хезболлы“», - написали в публикации журналисты.

Ранее пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA) заявила, что при в ходе ударов по Голанским высотам скончались 10 человек. Позже стало известно, что число жертв увеличилось до 12.

Ливанское шиитское движение «Хезболлах» заявило в беседе с РИА «Новости» о своей непричастности к произошедшему, однако официальные представители Израиля все равно предрекли близость войны «Хезболлы» и Ливана.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал создать на Ближнем Востоке альянс, похожий на НАТО, цели которого будут заключаться в нейтрализации «угрозы» со стороны Ирана. В объединение пригласят страны, которые «нормализуют отношения» с еврейским государством.

Израиль Отношения Войны НАТО Иран Ближний Восток
28 июля 2024, 04:37
«Хезболла» опровергла удары по Голанским высотам
РИА «Новости»
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Движение «Хезболла» уведомило командование Временных сил ООН в Ливане, что не подвергало ракетному удару поселок на Голанских высотах. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Причиной гибели мирных граждан стало падение израильской противоракеты. Исламское сопротивление не несет ответственности за этот инцидент», - сказано в заявлении.

В субботу в результате удара по поселку Мадждаль-Шамс на Голанских высотах погибли 12 детей из местной общины горцев-друзов. Ранения получили около 30 человек. Ракета упала на стадионе, где в это время находились преимущественно подростки.

Администрация президента США Джо Байдена выразила беспокойство , что ракетная атака по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне между Израилем и «Хезболлой».

Израиль Ракеты Войны ООН Ливан
28 июля 2024, 03:53
«Отвратительно и запрещено законом». Песков высказался по поводу открытия Игр в Париже
Global Look Press
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Некоторые моменты в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были совершенно отвратительными. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля признался, что не смотрел целиком трансляцию, лишь «выжимки».

«Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты. <…> Это отвратительно, а главное - это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», - подчеркнул Песков.

Церемония открытия Олимпийских игр прошла 26 июля в Париже у Эйфелевой башни. В Сети обсуждают участие в мероприятии трансвеститов* и других ЛГБТ*-персонажей. В СМИ отметили, что церемония открытия показала крах цивилизации и христианской культуры в странах Евросоюза.

Законы Дмитрий Песков Россия Франция Олимпиада в Париже — 2024
28 июля 2024, 02:10
Администрация Байдена выразила беспокойство надвигающейся войной Израиля и Ливана
РИА «Новости»
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Власти США опасаются, что удар по Голанским высотам со стороны Ливана приведет к полномасштабному военному противостоянию между Израилем и движением «Хезболла». Об этом написало издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Администрация [президента США Джо] Байдена крайне обеспокоена, что ракетная атака <…> по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне между Израилем и „Хезболлой“», - указали в материале.

Без перемирия в сектора Газа война между «Хезболлой» и Израилем становиться все более вероятной, США окажутся втянутыми в очередной конфликт.

Девять человек погибли, около 30 получили ранения при ракетном обстреле Голанских высот со стороны Ливана. Снаряды взорвались на местном стадионе, пострадали подростки.

США Израиль Военные Войны Джо Байден

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