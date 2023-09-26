«Кричала у себя в голове, но не могла пошевелиться». Британка внезапно очнулась во время операции

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«Все, что я помню, это то, что я проснулась во время операции. Я была в сознании и слышала голоса вокруг себя, просившие фотоаппарат. Мне казалось, что я не могу дышать», - рассказала журналистам 33-летняя Наташа Джафет.

По словам британки, она «кричала у себя в голове», но в реальности не могла пошевелиться и сказать что-то врачам. Она чувствовала все, что делали медики, и вскоре снова потеряла сознание от боли. Но потом опять очнулась.

Тогда врачи это заметили, повторно усыпили пациентку и закончили операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Но Джафет заявила, что после пережитого чувствует себя травмированной и не может спать по ночам.

Ранее стало известно, что 58-летнему ветерану ВВС США пересадили свиное сердце. Через два дня после операции мужчина уже шутил и мог сидеть в кресле. По словам врачей, у пациента наблюдается хорошая реакция иммунитета на инородный орган. Он стал вторым в мире человеком, которому пересадили сердце свиньи.

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