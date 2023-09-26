«Кричала у себя в голове, но не могла пошевелиться». Британка внезапно очнулась во время операции
Жительница Великобритании утверждает, что очнулась во время операции по удалению желчного пузыря, но не смогла подать знак врачам. Об этой истории написала газета Daily Post.
«Все, что я помню, это то, что я проснулась во время операции. Я была в сознании и слышала голоса вокруг себя, просившие фотоаппарат. Мне казалось, что я не могу дышать», - рассказала журналистам 33-летняя Наташа Джафет.
По словам британки, она «кричала у себя в голове», но в реальности не могла пошевелиться и сказать что-то врачам. Она чувствовала все, что делали медики, и вскоре снова потеряла сознание от боли. Но потом опять очнулась.
Тогда врачи это заметили, повторно усыпили пациентку и закончили операцию. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Но Джафет заявила, что после пережитого чувствует себя травмированной и не может спать по ночам.
Ранее стало известно, что 58-летнему ветерану ВВС США пересадили свиное сердце. Через два дня после операции мужчина уже шутил и мог сидеть в кресле. По словам врачей, у пациента наблюдается хорошая реакция иммунитета на инородный орган. Он стал вторым в мире человеком, которому пересадили сердце свиньи.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.