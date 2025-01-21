21 января 2025, 00:36

Кричал, танцевал, зиговал. Илон Маск оригинально поздравил граждан с победой Трампа

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Американский миллиардер Илон Маск вскинул руку в неожиданном жесте во время своего выступления на президентском параде после инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Оно было похоже на нацистское приветствие.

Бизнесмен исполнил некий победный танец, сказав, что «именно так ощущается победа». Далее он рассказал о важности и судьбоносности текущих изменений и поблагодарил электорат Трампа за то, что «сделали это возможным». После этих слов Маск приложил правую руку к сердцу и вскинул ее вверх, демонстрируя при этом сильное воодушевление.

«Мое сердце с вами», - сказал он после этого жеста, еще раз поблагодарив публику.

Миллиардер рассказал, что благодаря правильному выбору, который сделало американское общество, наконец в стране появятся безопасные города, защищенные границы и оправданные разумные расходы.

«И мы отправим DOGE на Марс!» - добавил Маск.

Кроме этого он пообещал, что будет «рвать задницу» ради американцев, работая в Департаменте эффективности правительства США.

Ранее Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что намерен развивать космическую программу и пообещал установить флаг США на Марсе.

США Вашингтон Дональд Трамп Илон Маск Инаугурация Трампа 2025
21 января 2025, 01:07
Мексиканские мигранты разрыдались на границе после инаугурации Трампа
РИА «Новости»
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Практически сразу после инаугурации президента США Дональда Трампа полицейские и силовики начали перекрывать границу США и Мексики. На границе остались ни с чем около 270 тысяч мигрантов, ожидавших разрешения на въезд до вступления Трампа в должность, об этом написала газета New York Post.

По данным издания, некоторые мигранты, ожидавшие в Мексике въезда в США и зарегистрировавшиеся с помощью приложения CBP One, расплакались, узнав, что их собеседования отменили сразу же после инаугурации.

При этом само приложение CBP One перестало работать прямо во время инаугурации нового президента.

Его разработала администрация бывшего американского лидера Джо Байдена для того, чтобы снизить количество незаконных мигрантов, поощряя их регистрироваться заранее и въезжать законными путями.

Прекращение незаконной миграции - это лишь часть обещаний Трампа о проведении масштабных реформ на южной границе. Он также пообещал начать экстрадицию всех незаконных мигрантов из страны.

Мексика США Мигранты Дональд Трамп Джо Байден Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 23:36
Стало известно, какие указы уже подписал Дональд Трамп после инаугурации
Global Look Press
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Американский лидер Дональд Трамп вскоре после вступления в должность подписал несколько указов и прокламаций в Овальном кабинете Капитолия. Об этом сообщила газета The Washington Post.

В одном из первых указов Трамп предписал вернуть государственные флаги на полную высоту. Ранее политик выражал недовольство тем, что во время его инаугурации флаги оставались приспущенными из-за смерти экс-президента США Джимми Картера.

Кроме того, Трамп и его администрация намерены 20 января принять ряд масштабных иммиграционных мер. Президент анонсировал приостановку переселения беженцев минимум на четыре месяца.

Новое руководство Белого дома отдаст также поручение генеральному прокурору добиваться смертной казни за тяжкие преступления, совершенные мигрантами.

В день инаугурации ожидают и другие указы Трампа. В частности, политик признает наркокартели террористическими организациями и введет режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Россию и Украину американский лидер в инаугурационной речи не упомянул.

США Белый дом в США Дональд Трамп Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 22:52
Цукерберг заглянул в декольте невесты Джеффа Безоса и попал на видео
Global Look Press
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Миллиардера Марка Цукерберга сняли на видео в момент, когда он разглядывал декольте Лорен Санчес, невесты основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Репортерша Лорен Санчес вышла в свет в наряде белого цвета, ее ансамбль состоял из приталенного пиджака, который открывал кружевной лиф. Daily Mail отмечает, что многие сочли наряд Санчес чрезмерно вызывающим.

Места Цукерберга и его жены располагались за сиденьями Безоса и Санчес. Миллиардер дважды посмотрел на декольте 55-летней репортерши.

Позже ее заметили за дружеской беседой с Марком Цукербергом. При этом жена техномагната Присцилла Чан повернулась к паре спиной, общаясь с другими гостями церемонии.

На инаугурации Дональда Трампа присутствовали, помимо политиков, крупные бизнесмены, миллиардеры и руководители технологических корпораций - в их числе Илон Маск, Джефф Безос и Марк Цукерберг. Трансляцию мероприятия вел 360.ru.

Видео Дональд Трамп Джефф Безос Марк Цукерберг Инаугурация Трампа 2025
20 января 2025, 22:29
Маск пришел в восторг от обещания Трампа водрузить флаг США на Марсе
Global Look Press
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В своей инаугурационной речи вступивший в должность президент США Дональд Трамп пообещал, что американский флаг появится на планете Марс. Присутствующий на церемонии глава компании SpaceX Илон Маск пришел в восторг от этих слов.

«Мы также отправим американских астронавтов, чтобы они установили звездно-полосатый флаг на планете Марс», - заявил Трамп.

Маск отреагировал на эти слова, подняв два пальца вверх в знак одобрения. На реакцию миллиардера обратили внимание журналисты. Зал аплодировал словам президента.

Трамп заявил, что намерен положить конец политике своего предшественника Джо Байдена. Он пообещал, что в Америке будет два гендера , общество перестанет обращать внимание только на цвет кожи, а будет базироваться на заслугах.

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