Кричал, танцевал, зиговал. Илон Маск оригинально поздравил граждан с победой Трампа

Бизнесмен исполнил некий победный танец, сказав, что «именно так ощущается победа». Далее он рассказал о важности и судьбоносности текущих изменений и поблагодарил электорат Трампа за то, что «сделали это возможным». После этих слов Маск приложил правую руку к сердцу и вскинул ее вверх, демонстрируя при этом сильное воодушевление.

«Мое сердце с вами», - сказал он после этого жеста, еще раз поблагодарив публику.

Миллиардер рассказал, что благодаря правильному выбору, который сделало американское общество, наконец в стране появятся безопасные города, защищенные границы и оправданные разумные расходы.

«И мы отправим DOGE на Марс!» - добавил Маск.

Кроме этого он пообещал, что будет «рвать задницу» ради американцев, работая в Департаменте эффективности правительства США.

Ранее Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что намерен развивать космическую программу и пообещал установить флаг США на Марсе.