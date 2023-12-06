«Кричал на генерала». Брифинг о помощи Украине закончился в США скандалом

Журналист поделился впечатлениями в социальной сети X. По его словам, лидер демократов в сенате Чак Шумер обвинил республиканца Митча Макконнелла в том, что он «перехватил» тему встречи, свернув обсуждение на вопрос безопасности американских границ.

«Один из них проявил неуважение и начал кричать на генерала, одного из генералов, и спрашивать его, почему тот не поехал на границу», ­– добавил журналист.

Все закончилось тем, что республиканцы покинули брифинг о помощи Украине, сорвав совещание из-за того, что не получили от демократов внятных ответов на свои предложения. Известно, что буквально в последний момент от своего выступления в сенате отказался Владимир Зеленский.

Ранее депутат Верховной рады Украины Александра Устинова написала в социальных сетях, что это не имеет особого значения, так как конгрессмены все равно снова не согласуют финансирование для ВСУ.

Она заявила, что сенат «провалит голосование» по пакету помощи Украине и Израилю потому, что демократы исключили из законопроекта важный для республиканцев вопрос об укреплении границ и борьбе с миграцией.