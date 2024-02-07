07 февраля 2024, 20:01

Кремль заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Эрдогана

РИА «Новости»
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Подготовительные мероприятия, связанные с переговорами двух лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, продолжаются. Сроки будут согласованы, сообщило РИА «Новости».

«Продолжаем подготовку к встрече президентов. Сроки будут согласованы», - процитировало агентство пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

До этого сообщалось, что Путин посетит Турцию 12 февраля. Однако официальной информации об этом не было.

Ранее Песков назвал повестку переговоров Путина с Эрдоганом очень насыщенной. Он уточнил, что президенты двух стран общаются по телефону и несколько раз в год встречаются лично, обсуждая самые важные моменты в отношениях двух государств, а также региональной и мировой политики.

Турецкие власти также рассчитывают обсудить с Путиным Сирию , зерновую инициативу и ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Турция Дмитрий Песков Реджеп Эрдоган Переговоры Владимир Путин
07 февраля 2024, 19:36
Карлсону пригрозили санкциями ЕС за интервью с Владимиром Путиным
Телеканал «360»
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Американский журналист Такер Карлсон рискует попасть под санкции Евросоюза из-за интервью с президентом России Владимиром Путиным. В частности, ему может грозить запрет на въезд в страны ЕС, сообщил журнал Newsweek.

«Интервью Карлсона с Путиным может сделать консервативного критика целью законодателей Евросоюза», - написали авторы статьи.

Экс премьер-министр Бельгии и действующий член ЕП Ги Верхофстадт сообщил журналистам о возможном конфликте между бывшим ведущим американского телеканала Fox News с ЕС из-за деятельности Карлсона в России.

Он призвал Евросоюз рассмотреть вопрос о введении «запрета на поездки» для Карлсона, назвав последнего «рупором» Путина и экс-президента США Дональда Трампа.

Такер Карлсон взял интервью у российского президента Владимира Путина. Анонс просмотрели более 50 миллионов раз по всему миру.

Санкции Евросоюз Владимир Путин Такер Карлсон Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону
07 февраля 2024, 19:05
Стали известны предварительные итоги выборов президента Азербайджана
РИА «Новости»
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Ильхам Алиев лидирует на досрочных выборах президента Азербайджана. По данным exit poll Oracle Advisory Group, у него 93,9% голосов.

Социологи опросили 63 тысячи избирателей на тысяче участков, в том числе в Нагорном Карабахе. На выборах президента Азербайджана наблюдается высокий интерес избирателей, сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии России.

«Избирательный процесс проходит гладко, нарушения отсутствуют», - передали в ЦИК.

На участках высокая явка, выстаиваются очереди из желающих проголосовать. Впервые выборы проходят на территории Нагорного Карабаха, что очень значимо для Азербайджана.

Ранее Азербайджан решил выйти из Совета Европы. Власти увидели попытку необоснованного вмешательства в избирательный процесс страны после решения ПАСЕ приостановить участие азербайджанской делегации в деятельности ассамблеи.

Европа Россия Нагорный Карабах Выборы Азербайджан
07 февраля 2024, 17:57
Строительство третьей линии «Арктик СПГ-2» приостановили
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Глава французской энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне предположил, что строительство третьей линии проекта «Арктик СПГ-2» приостановили. Он добавил, что вторую линию все-таки запустят.

«Как я понимаю, они намерены запустить вторую линию, третья линия, по моему мнению, приостановлена, как я понимаю, но вторая линия, кажется, должна заработать», - процитировал бизнесмена «Коммерсант».

TotalEnergies - один из акционеров проекта «Арктик СПГ-2». Пуянне отметил, что при этом компания больше не находится в составе управления проектом, поэтому более подробную информацию предоставить не получится. Он сообщил однако, что рынком для поставок сжиженного природного газа с этого проекта станут другие регионы России, а не Европа.

Третью линию «Арктик СПГ-2» начали строить в октябре 2023 года в Мурманской области. Предполагалось, что все линии откроются до 2026 года.

В конце 2023 года в свете новых американских санкций «Новатэк», дочерней компанией которого является ООО «Арктик СПГ 2», объявила партнерам о форс-мажорных обстоятельствах в отношении будущих поставок с проекта. После этого из него вышли TotalEnergies и еще несколько зарубежных компаний.

Строительство Европа Санкции Заводы
07 февраля 2024, 17:21
«Надо помнить, как относятся к предателям». Валуев — о сменивших гражданство знаменитостях
Телеканал «360»
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Артисты и спортсмены, сменившие российское гражданство, уже никогда не смогут от этого отмыться. Об этом порассуждал депутат Госдумы Николай Валуев на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой.

«Мы затрагивали тему „голой“ вечеринки - где-то рядом и тема поуехавших, поиспугавшихся, в том числе артистов, спортсменов, которые меняют сейчас гражданство. <…> Не время сейчас делать эти вещи. Они и в принципе некрасиво, нехорошо выглядят. Как может красиво выглядеть любой прообраз предательства? Как его ни назови, это клеймо на всю жизнь», - отметил он.

Валуев добавил, что даже если сменивших гражданство поначалу будут охотно куда-то звать, «чтобы всему миру показать, что Россию ломают, и спортсмены убегают», в итоге сломают и их самих.

«Их заставят вот за эту понюшку, которую они сейчас обретут, выступить против страны. Им поставят условие, - а если <…> они откажутся что-то говорить, им ответят: „Нет, ты скажешь, иначе нигде не выступишь, а назад тебя не ждут“. Поэтому им придется заключать договор с совестью», - рассудил Валуев.

Он отметил, что спортсменам не стоит воображать, будто «это просто другой паспорт» и можно будет потом вернуться. Депутат усомнился в том, что даже если они станут олимпийскими чемпионами, их в России будут носить на руках, звать куда-то, выставлять примером.

«Разве это пример? Надо помнить, как люди относятся к предателям в любой стране. С этим ощущением, с этой мыслью человек будет жить и не сможет от этого отвязаться, даже если он очень циничный. Жизнь - штука длинная. Вот Галкин* - кому он сейчас нужен там? Даже в зарубежье стали отменять его концерты», - резюмировал Николай Валуев.

В том же интервью он рассказал о разнице менталитетов русских и украинцев, оценил вероятность ядерной войны , а также ответил на вопрос о старении , поговорил о женской мудрости и о многом другом.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России

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