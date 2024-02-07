Кремль заявил о продолжении подготовки к встрече Путина и Эрдогана

«Продолжаем подготовку к встрече президентов. Сроки будут согласованы», - процитировало агентство пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

До этого сообщалось, что Путин посетит Турцию 12 февраля. Однако официальной информации об этом не было.

Ранее Песков назвал повестку переговоров Путина с Эрдоганом очень насыщенной. Он уточнил, что президенты двух стран общаются по телефону и несколько раз в год встречаются лично, обсуждая самые важные моменты в отношениях двух государств, а также региональной и мировой политики.

Турецкие власти также рассчитывают обсудить с Путиным Сирию , зерновую инициативу и ситуацию в секторе Газа. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.