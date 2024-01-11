Кремль заявил о попытках США надавить на Запад для изъятия активов России

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Основные ценные бумаги РФ находятся в Европе. Но если Запад пойдет в фарватере американцев, то неминуемо столкнется со штрафами, потерями и другими юридическими последствиями, отметил официальный представитель Кремля.

«Как всегда, американцы хотят сподвигнуть главным образом европейцев на незаконные действия», - подчеркнул Песков.

Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена решила предоставить исполнительной власти полномочия для конфискации замороженных российских активов, чтобы передать их Украине.

Песков предостерег США от таких действий. По словам пресс-секретаря российского лидера, решение американцев приведет к подрыву международного финансового авторитета Соединенных Штатов и доверия инвесторов.