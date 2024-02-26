Он добавил, что известны случаи, когда сотрудники американских спецслужб для своей работы использовали помещения в здании администрации президента Украины.

«ЦРУ и другие ведомства США еще до 2014 года начали активно работать на Украине, вербовали людей и готовили их к подрывной деятельности», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что завербованных диверсантов готовили к провокациям и шпионажу на территории России Источники американских журналистов уточнили, что секретные военные базы на российско-украинской границе возводили на протяжении восьми лет. Эта работа помогла украинской разведке взрастить новое поколение сотрудников, которых перебросили в Россию и страны Европы.

В минувшее воскресенье, 25 февраля, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о прибытии в Киев главы ЦРУ Уильяма Бернса. По словам собеседников журналистов, руководитель американской спецслужбы прибыл для успокоения украинских властей на фоне ситуации с блокировкой выделения военной помощи в конгрессе.