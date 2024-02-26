26 февраля 2024, 13:32

Кремль заявил о многолетней работе спецслужб США на Украине

РИА «Новости»
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Сотрудники спецслужб США начали активную работу по вербовке и подготовке диверсантов на Украине еще до 2014 года. С таким заявлением в беседе с журналистами выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя материал газеты The New York Times о выстроенных американской разведкой вдоль границ России секретных военных баз.

Он добавил, что известны случаи, когда сотрудники американских спецслужб для своей работы использовали помещения в здании администрации президента Украины.

«ЦРУ и другие ведомства США еще до 2014 года начали активно работать на Украине, вербовали людей и готовили их к подрывной деятельности», - заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что завербованных диверсантов готовили к провокациям и шпионажу на территории России Источники американских журналистов уточнили, что секретные военные базы на российско-украинской границе возводили на протяжении восьми лет. Эта работа помогла украинской разведке взрастить новое поколение сотрудников, которых перебросили в Россию и страны Европы.

В минувшее воскресенье, 25 февраля, газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила о прибытии в Киев главы ЦРУ Уильяма Бернса. По словам собеседников журналистов, руководитель американской спецслужбы прибыл для успокоения украинских властей на фоне ситуации с блокировкой выделения военной помощи в конгрессе.

Разведка Лондон США Кремль Шпионаж Россия
26 февраля 2024, 13:02
Дания отказала России в участии в расследовании по «Северному потоку»
РИА «Новости»
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Российская сторона обращалась к Дании для участия в расследовании ситуации с «Северным потоком», но получила отказ. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия обращалась к Дании, чтобы принять участие в расследовании по „Северному потоку“, но она отказала», - сказал он.

В понедельник датская полиция заявила о приостановлении расследования подрывов «Северных потоков». В ведомстве отметили, что для возбуждения уголовного дела у него недостаточно оснований.

Песков назвал эту ситуацию близкой к абсурдной.

«Преднамеренная диверсия имеет место быть, но дальше продвижения нет. Настолько все очевидно, что лишь можно выразить абсолютнейшее изумление. Мы продолжим наблюдать и использовать свои возможности для получения информации», - добавил пресс-секретарь Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин одной фразой ответил на вопрос о причастных в к диверсиям на «Северных потоках».

Дания Дмитрий Песков Россия Северный поток
26 февраля 2024, 11:48
Единственная соперница Трампа лишилась финансирования после праймериз
Global Look Press
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Соперница бывшего президента Соедиенных Штатов и предпринимателя Дональда Трампа на выдвижение на выборы главы государства от Республиканской партии Никки Хейли лишилась финансирования. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на предоставленную авторам служебную записку.

Бывший постпред США при ООН Хейли лишилась финансирования, которое ей поступало от организации «Американцы за процветание». Причиной тому послужило поражение на праймериз в Южной Каролине.

«Учитывая предстоящие проблемы в основных штатах, мы не считаем, что какая-либо внешняя группа может существенно повлиять на расширение ее пути к победе», - заявил старший советник организации Эмили Зайдель.

Как отметили авторы статьи, Хейли планировала победить на праймериз в Южной Каролине, так как дважды была губернатором этого штата. После поражения соперницы у Трампа появилась возможность в марте набрать необходимое количество делегатов для выдвижения на президентские выборы от республиканцев.

Предприниматель с серьезным отрывом обошел Хейли на праймериз в Южной Каролине. Сам Трамп признался, что не ожидал таких результатов в этом штате.

Дональд Трамп Выборы президента США Выборы
26 февраля 2024, 11:14
Конгресс США не смог договориться о предотвращении шатдауна
Unsplash
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Американские конгрессмены в ходе заседания на выходных не сумели договориться по закону о финансировании правительства для предотвращения шатдауна. Об этом в открытом письме сообщил лидер Демократической партии в верхней палате конгресса Чак Шумер.

«Мы рассчитывали, что в эти выходные полностью подготовим законопроект, чтобы законодатели получили необходимое время для ознакомления с текстом. Но теперь стало понятно, что республиканцам в палате представителей необходимо гораздо больше времени, чтобы суметь разобраться в самих себе», - отметил он.

Шумер добавил, что конгресс вернется к работе в начале недели.

«Мы вновь столкнемся с угрозой ненужного и вредоносного шатдауна правительства, который вызывают действия Республиканской партии. До начала частичного шатдауна 1 марта остались считаные дни», - добавил политик.

Ранее стало известно, что Белый дом предупредил ряд министерств об угрозе шатдауна. После прекращения финансирования в бессрочный отпуск уйдут тысячи сотрудников различных ведомств.

США Конгресс США
26 февраля 2024, 09:43
Мужчина подслушал разговор жены и стал миллионером
Global Look Press
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Житель штата Техас Тайлер Лаудон заработал 1,76 миллиона долларов на бирже, подслушав рабочие звонки супруги. Об этом сообщило издание Business Insider.

«На допросе Лаудон признался в приобретении тысяч акций компании TravelCenters of America нездолго до ее слияния с нефтегазовым концерном ВP», - сообщил прокурор Южного округа Техаса Аламдар Хамдани.

По информации журналистов, супруга Лаудона трудилась в ВР на посту менеджера по слияниям и поглощениям. Семейная пара работала из дома и могла слышать рабочие звонки друг друга.

Узнав о предстоящей сделке, Лаудон выкупил 45 тысяч акций TravelCenters of America и выставил их на продажу сразу после заявления о поглощении, благодаря чему заработал 1,76 миллиона долларов.

Руководство ВР провело внутреннее расследование, после чего муж признался в содеянном жене. Женщину уволили из компании, семейная пара распалась.

Ранее благодаря акции на заправке миллионером стал житель Коломны.

США Мошенничество Мужчины

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