Кремль заявил о конструктивном диалоге и с Ираном, и с Израилем

По его словам, Россия продолжит поддерживать контакты с Ираном, несмотря на удары по Израилю. Дмитрий Песков напомнил, что 16 апреля президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, а министр иностранных дел Сергей Лавров пообщался с иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом.

«В свою очередь мы имеем контакты и с Израилем тоже. Они также носят конструктивный характер. Наш секретарь Совбеза [Николай] Патрушев со своим израильским визави говорил накануне. Мы ведем диалог, и мы говорим о необходимости скорейшей деэскалации», - сказал он.

Дмитрий Песков подтвердил проблемы при торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. Он сказал, что стороны сосредоточились на поиске вариантов хеджирования рисков.