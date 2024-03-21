Кремль заявил о беспрецедентном давлении США и ЕС на Китай

Читайте нас в:

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, насколько российскую сторону беспокоит ситуация с китайскими банками, не принимающими платежи из России на фоне усиления санкций.

«Это, разумеется, создает определенные проблемы, но не может стать преградой», - отметил Песков.

Китай и Россия имеют высочайший уровень и особый характер взаимоотношений , добавил пресс-секретарь президента. У двух стран есть потенциал, чтобы преодолеть трудности.

Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин сообщил «Известиям» о том, что в ряде китайских банков перестали принимать платежи в юанях из России. Транзакции вернули обратно отправителям.