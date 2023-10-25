Кремль запросил у Казахстана уточнения об открытии «центра НАТО»
Россия намерена собрать детальную информацию об открытии «центра миротворческих операций НАТО» на территории Казахстана. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
«Нужно <…> собрать более детальную информацию. Миротворческие миссии имеют свою специфику. Военные Казахстана в разных точках мира принимают там участие», - объяснил пресс-секретарь президента РФ.
Песков отметил, что Россия рассчитывает на предоставление дополнительных данных от руководства соседей страны.
В Минобороны Казахстана успели прокомментировать распространившееся в Сети сообщение об открытии «центра НАТО» в стране. Выяснилось, что речь идет о «новом конференц-зале центра миротворческих операций МО РК» при участии посла Соединенных Штатов Дэниеля Розенблюма. В ведомстве указали, что сам центр работает с 2006 года как учебное учреждение, где ВС государства участвуют в «развитии миротворческой составляющей».
Ранее пресс-служба посольства РФ в Казахстане указала на установление особого уровня взаимопонимания между двумя странами. В диппредставительстве уточнили, что народы двух стран оказались тесно связаны общей историей.