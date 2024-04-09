09 апреля 2024, 12:57

Кремль усомнился в дальнейшей жизнеспособности ДОВСЕ

РИА «Новости»
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Произошедшие изменения в геополитической обстановке и стратегической ситуации в мире сделали Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) нежизнеспособным. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя приостановление участия в соглашении Турции.

Договор об обычных вооружениях в Европе в 1990 году подписали 16 стран НАТО и шесть государств Варшавского договора. Стороны договорились о предельном уровне вооружений и военной техники.

В 1997 году некоторые нормы соглашения пересмотрели. Но страны североатлантического блока не стали ратифицировать новую версию документа.

Через 10 лет Россия объявила о введении моратория на выполнении условий договора, а в мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о денонсации ДОВСЕ. Документ вступил в силу 7 ноября.

После этого решения выполнение обязательств по договору приостановили США. Весной этого года по такому же пути пошли Молдавия , Белоруссия , Польша и Турция.

Он пояснил, что в ситуация изменилась в том числе по причине деградации системы безопасности Европы. Для изменения ситуации требуется выработка нового и единого подхода.

«Этот документ (ДОВСЕ - прим. ред.) во многом уже свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации», - заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что для выработки нового решения требуется новый диалог между государствами, который должен привести к единому взгляду на вопросы безопасности и стратегической стабильности.

«Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует, не по вине Российской Федерации», - подытожил Песков.

Кремль Дмитрий Песков Международные отношения Европа Россия Оружие
09 апреля 2024, 12:13
Лавров передал Си Цзиньпину привет от Путина
РИА «Новости»
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Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином, которая проходит в Пекине, заявил, что Россия и Китай будут реализовывать стратегические задачи, поставленные лидерами стран. Его слова привело РИА «Новости».

Лавров восхитился успехами, которых достиг Китай под руководством Си Цзиньпина. Он подчеркнул, что Россию радуют успехи друзей.

Министр передал китайскому лидеру приветствие от российского коллеги. По его словам, Путин оценил поздравительное послание Си Цзиньпина по итогам проведения президентских выборов. Лавров добавил, что переизбрание Путина на пост главы государства гарантирует развитие отношений с Китаем по всем направлениям.

Си Цзиньпин, принимая Лаврова, попросил передать приветствие Путину. Он назвал российского министра опытным дипломатом и другом китайского народа, который много сделал для укрепления двусторонних отношений.

Ранее Лавров рассказал о запланированных контактах Путин и его китайского коллеги на полях саммитов ШОС и БРИКС.

Отношения Россия Си Цзиньпин
09 апреля 2024, 11:16
Илон Маск предупредил США о крупном теракте масштаба 11 сентября
Global Look Press
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Глава компании Tesla Motors Илон Маск согласился с прогнозом предпринимателя Вивека Рамасвами о риске нового крупного теракта в США из-за наплыва нелегальных мигрантов. Он заявил об этом в своем микроблоге в соцсети X.

Вивек Рамасвами призвал урегулировать миграционный кризис на юге США. По его мнению, десятки тысяч человек, или 0,1% нелегалов, приехали в страну с враждебными намерениями. Бизнесмен предупредил об угрозе нового теракта, сравнимого по масштабу с атакой на башни-близнецы 11 сентября 2001 года.

«Лишь вопрос времени», - подтвердил в комментариях к его заявлению Илон Маск.

Правоохранители сообщили об увеличении количества нелегальных мигрантов из Венесуэлы, Мексики и других стран. Илон Маск неоднократно предупреждал общественность о последствиях слишком лояльного законодательства. Он заявлял, что США стали убежищем международных преступников.

США Терроризм Илон Маск
09 апреля 2024, 10:20
«Мы это видим и знаем». Депутат указал на роль элит недружественных стран
РИА «Новости»
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Элиты многих недружественных России государств стараются всеми силами управлять мировыми процессами, брать под свой контроль правительства целых стран. Российской стороне хорошо про это известно. Об этом ведущей «360», политологу Аксинье Гурьяновой заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов.

«Там же не дураки сидят. Талантливые люди, их талант ужасен, он разрушает страны. Именно они своими силами уничтожили Украину, провели там кровавый переворот. Они пытались совершить подобный сценарий в Казахстане, в Белоруссии. Вот только в последнее время, я уже не говорю про африканский континент, Латинскую Америку. Все те страны, которые так или иначе были», - сказал он.

Парламентарий отметил, что сейчас началась подготовка к оранжевой революции в Венгрии, хотя премьер-министр Виктор Орбан занимает не проросийскую позицию, а всего лишь думает о благополучии своего народа.

«Орбан делает все, чтобы венграм было лучше жить. Чтобы он тратил меньше денег на покупку энергоносителей других вещей, чтобы экономику Венгрии продвигать. Но независимые люди сейчас не нужны. Нужны те, кто работает под указку транснациональных корпораций гигантов, которые ставят и политиков, и президентов, министров, целые парламенты», - добавил депутат.

Чернышов также согласился с высказыванием президента России Владимира Путина о недружественных элитах на Западе.

«Хотя не элиты. Элитки. Политические силы, которые привели сюда, на их места, там, в Европе, где-то еще, именно транснациональные корпорации, которые они обслуживают. Мы это видим. Мы это знаем», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что для России нет недружественных стран, а есть лишь недружественные элиты в этих странах.

Россия Запад Экономика
09 апреля 2024, 09:09
Ван И назвал зрелыми отношения Китая и России
РИА «Новости»
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Отношения России и Китая становятся более зрелыми и содержательными. Такое мнение высказал министр иностранных дел КНР Ван И после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Его слова передало РИА «Новости».

«За прошедшие три четверти века двусторонние отношения прошли нелегкий путь, становятся более зрелыми, устойчивыми и содержательными», - прокомментировал высокопоставленный китайский дипломат.

Пресс-конференция с участием министров проходит в Пекине, куда Лавров прибыл накануне. На встрече обсуждался широкий круг вопросов, в том числе предстоящие встречи лидеров России и Китая. Ожидается, что Владимир Путин и Си Цзиньпин встретятся до конца 2024 года как минимум дважды - в июне и октябре - на саммитах ШОС и БРИКС.

Китайская сторона поддерживает стабильное развитие России под управлением переизбранного на пост главы государства Владимира Путина, заявил Ван И.

Сергей Лавров Россия Китай

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