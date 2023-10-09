Кремль указал на опасность обострения конфликта Палестины и Израиля
Обострившийся конфликт между Палестиной и Израилем необходимо как можно быстрее урегулировать, поскольку он очень опасен для региона. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.
В ситуации с обострением палестино-израильского конфликта вряд ли можно что-то добавить к заявлению Министерства иностранных дел России , отметил пресс-секретарь президента Владимира Путина. Российская сторона крайне обеспокоена этими событиями, заявил Песков.
Представитель Кремля призвал как можно скорее выводить эту ситуацию в мирное русло. Продолжение нынешнего витка насилия можно привести к дальнейшей эскалацией и разрастанию конфликта, предупредил Песков.
«Это большая опасность для региона, поэтому мы крайне обеспокоены», - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов ранее сообщил, что российские власти находятся на связи с Израилем и Палестиной. По словам дипломата, Россия призвала обе страны прекратить бои и сесть за стол переговоров.