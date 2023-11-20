«Нет, подобных попыток не было», - ответил он на вопрос о том, не пытались ли власти США установить контакты на саммите АТЭС, который посещала делегация России.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества прошел в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Посол России Марат Бердыев отмечал, что представители США на мероприятии демонстрировали уже ставшее привычным разнузданное поведение.

Ранее бывший командир националистического батальона ВСУ «Торнадо» Руслан Онищенко выразил мнение, что Запад в скором времени вынудит Украину приступить к переговорам с Россией. По его словам, страна является рабом и вассалом для западных союзников.