Кремль сообщил об отсутствии отношений у России и США
У России и Соединенных Штатов де-факто сейчас нет двусторонних отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.
На этом фоне возобновления полномасштабной работы американского посольства в Москве не будет, добавил официальный представитель Кремля.
«Никуда посольство Соединенных Штатов в Москве не возвращалось и не вернется пока», - сказал он.
В 2021 году Россия ввела ограничения на наем диппредставительством США россиян и граждан третьих стран. Российские дипломаты не раз заявляли, что контакты РФ и Соединенных Штатов свелись к минимуму.
Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что Россия и США с участием политологов обсуждали ситуацию на Украине. Вопросы стояли на повестке дня неафишированных контактов двух государств.