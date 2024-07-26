26 июля 2024, 11:38

Кремль сообщил об отсутствии отношений у России и США

РИА «Новости»
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У России и Соединенных Штатов де-факто сейчас нет двусторонних отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

На этом фоне возобновления полномасштабной работы американского посольства в Москве не будет, добавил официальный представитель Кремля.

«Никуда посольство Соединенных Штатов в Москве не возвращалось и не вернется пока», - сказал он.

В 2021 году Россия ввела ограничения на наем диппредставительством США россиян и граждан третьих стран. Российские дипломаты не раз заявляли, что контакты РФ и Соединенных Штатов свелись к минимуму.

Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что Россия и США с участием политологов обсуждали ситуацию на Украине. Вопросы стояли на повестке дня неафишированных контактов двух государств.

США Кремль Отношения Россия
26 июля 2024, 12:00
Вандалы облили красной смесью здание правительства Финляндии
Unsplash
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Неизвестные вандалы ночью облили красной смесью вход в здание правительства Финляндии. Об этом сообщило местное издание Yle.

По словам заместителя директора службы безопасности Госсовета Юхи Палласпуро, около полуночи четыре человека в черной одежде и масках облили двери, стены и лестницу здания смесью, похожей на воду с красной краской. Полиция прибыла на место через 10 минут, но злоумышленники уже скрылись.

Задержать их и выяснить мотивы поступка пока не удалось.

Ранее неизвестные облили краской турникет и ограду входа в посольство Чехии в Москве. А в марте вандалы испортили новую работу художника Бэнкси на севере Лондона.

Финляндия Вандализм
26 июля 2024, 11:31
Россияне отказались ехать на первую Олимпиаду по киберспорту под нейтральным флагом
Global Look Press
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Российские киберспортсмены заявили, что готовы ехать на первые специализированные Олимпийские игры в Эр-Рияде только под национальным флагом. Об этом сообщили «Известиям» в Федерации компьютерного спорта России.

Российские киберспортсмены заявили, что готовы ехать на первые специализированные Олимпийские игры в Эр-Рияде только под национальным флагом. Об этом сообщили « Известиям » в Федерации компьютерного спорта России.

Первая Киберолимпиада состоится в Саудовской Аравии в 2025 году под эгидой МОК. По его решению, россияне могут выступать на его мероприятиях исключительно в нейтральном статусе.

«Если коллеги пригласят нас выступить под нейтральным флагом, то на такие условия мы не согласимся», - заявили в пресс-службе федерации.

Эту позицию разделила команда FLuffy Gangsters, ставшая чемпионом России 2018 года по игре Counter-Strike.

«Российские киберспортсмены очень сильны, поэтому если им запретят выступать на Киберолимпиаде, то киберспорт очень сильно потеряет. Могу сказать, даже больше, чем потерял традиционный спорт от отсутствия нашей сборной», - заявил руководитель фиджитал «Игр будущего» Игорь Столяров.

Ранее МОК опубликовал список россиян , которых допустили до традиционных Олимпийских игр в Париже.

Международный олимпийский комитет Киберспорт
26 июля 2024, 11:05
Китайские банки стали избегать «грязных» юаней
Unsplash
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Банки в Китае не хотят работать с юанями, связанными с Россией. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на участников рынка и профильные ассоциации.

Кредитные учреждения КНР негласно разделили национальную валюту на «чистую» и «грязную».

«„Грязным“ они считают тот [юань], который связан с Россией, тогда как работать они хотят только с „чистой“ валютой», - отметили авторы материала.

Некоторые китайские банки отказались принимать юани, купленные на подсанкционной Мосбирже, рассказал член генсовета «Деловой России» Максим Черешнев. Гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин считает, что финансовые организации КНР не хотят работать с любым юанем, который имеет российский след.

Летом 2024 года экспортеры столкнулись с проблемами по платежами между Россией и Китаем. Причина кроется в американских санкциях. Эксперты сравнили торговлю с КНР с азартной игрой.

Банки Россия Китай
26 июля 2024, 09:07
Учения России и Китая рядом с США вызвали тревогу в Пентагоне
Global Look Press
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Совместные военные учения России и Китая у берегов Аляски вызвали беспокойство у главы Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Он отметил, что маневры вызвали у американских военных тревогу, так как Китай якобы «оказывает поддержку конфликту на Украине». Остин уточнил, что китайские и российские самолеты не пересекали границ и только приблизились к побережью Аляски. От США бомбардировщики разделяло расстояние в 320 километров. Несмотря на это, американское командование подняло в воздух истребители для перехвата четырех самолетов.

Россия и Китай провели 25 июля совместное патрулирование над Чукотским и Беринговым морями и над северной частью Тихого океана. В маневрах участвовали два отечественных бомбардировщика Ту-95МС и два китайских Xian H-6K.

Полет продлился около пяти часов, на некоторых участках пути самолеты сопровождали зарубежные истребители. По данным Минобороны, бомбардировщики не нарушали границ третьих стран.

США Пентагон Россия Китай

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