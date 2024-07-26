Кремль сообщил об отсутствии отношений у России и США

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На этом фоне возобновления полномасштабной работы американского посольства в Москве не будет, добавил официальный представитель Кремля.

«Никуда посольство Соединенных Штатов в Москве не возвращалось и не вернется пока», - сказал он.

В 2021 году Россия ввела ограничения на наем диппредставительством США россиян и граждан третьих стран. Российские дипломаты не раз заявляли, что контакты РФ и Соединенных Штатов свелись к минимуму.

Глава МИД Сергей Лавров ранее сообщал, что Россия и США с участием политологов обсуждали ситуацию на Украине. Вопросы стояли на повестке дня неафишированных контактов двух государств.