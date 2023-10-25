Кремль сохранил контакты с Арменией и Азербайджаном для организации переговоров

Предложение российской стороны организовать переговоры по мирному урегулированию между Арменией и Азербайджаном осталось на стадии обсуждения. Существенных подвижек по этому вопросу пока нет. Как сообщил «Интерфакс» , об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что обсуждение по этому вопросу пока еще продолжается.

«Пока нет, точного понимания нет, мы продолжаем наши контакты», - заявил Песков, отвечая на вопрос о предложении по организации диалога между Арменией и Азербайджаном по мирному договору.

Переговоры о заключении мирного договора между Арменией и Азербайджаном идут уже несколько лет, но на финальную стадию они вышли после сентябрьской антитеррористической операции в Нагорном Карабахе. После проведенных маневров контроль над непризнанной республикой вернулся к Баку.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уже несколько раз заявлял, что готов признать территориальную целостность Азербайджана при условии ответного шага со стороны соседней республики. По его словам, на таких условиях мирный договор подпишут до конца года.

Первое после перехода Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана обсуждение мирного соглашения планировали провести в сентябре в кубинской Гранаде при участии главы Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Встреча сорвалась. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от проведения встречи в таком формате.

В начале октября глава Евросовета Шарль Мишель анонсировал предстоящую встречу Алиева и Пашиняна в Брюсселе. Но в самый последний момент ее отменили. Организаторы объяснили ситуацию нехваткой свободного времени.