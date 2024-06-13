Кремль решил прояснить ситуацию с Арменией по выходу из ОДКБ

«Что касается Армении, мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями, мы будем прояснять их позицию», - сказал он.

Песков заявил, что Россия в любом случае рассчитывает на союзнические и партнерские отношения. По его мнению, в том же заинтересована сама Армения.

Республика в очередной раз отказалась делать членские взносы , которые в 2024 году составили 53,22 миллиона рублей. Премьер-министр Никол Пашинян заявил на заседании парламента, что Армения рано или поздно выйдет из ОДКБ. Сроки, по его словам, пока не определили. Позднее министр иностранных дел Арарат Мирзоян опроверг заявление политика.