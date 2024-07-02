Кремль рассказал о подготовке Путина к саммиту ШОС в Казахстане
Президент России Владимир Путин приступил к подготовке к предстоящей поездке в Астану на саммит лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он добавил, что саммит продлится два дня и завершится в четверг, 4 июля.
«Президент в Кремле, готовится к поездке в Астану. Завтра-послезавтра он работает в Астане (на саммите ШОС - прим.ред.). Напряженная повестка дня», - привело слова Пескова РИА «Новости».
Подробностей предстоящих встреч российского лидера представитель Кремля не раскрыл, пояснив, что помощник президента России Юрий Ушаков проведет брифинг, где раскроет все детали двухдневной программы.