Кремль раскрыл детали переговоров по обмену заключенными

Большой обмен заключенными между Россией и Белоруссией и странами Запада прошел в аэропорту Анкары в минувший четверг, 1 августа. Делегации США, Германии, Белоруссии, Норвегии и Словении передали восемь арестованных или осужденных россиян. Взамен они получили приговоренных к реальным срокам российскими судами фигурантов дел о шпионаже, государственной измене и сотрудничестве с нежелательными организациями.

Он подчеркнул, что переговоры спецслужб России и США стали главным путем по которому стороны пришли к договоренностям.

«Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ. Это была главная линия, по которой собственно достигалась договоренность», - заявил представитель Кремля.