Кремль призвал не нарушать «герметичность» переговоров об обмене Гершковича

«Определенные контакты есть, но они должны осуществляться в абсолютной тишине. Нарушение вот этой герметичности создает проблемы и препятствует результатам в этом процессе», - сказал он.

Администрация президента, по словам Дмитрия Пескова, не получала информации о дате проведения судебного заседания по делу о шпионаже. Пресс-секретарь заявил, что это прерогатива других структур.

Эвана Гершковича задержали в 2023 году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Мосгорсуд продлил ему арест до 30 июня, сообщил RT. В интервью Такеру Карлсону президент Владимир Путин сказал, что журналист работал исключительно в России исключительно в интересах американских спецслужб. Госдеп сообщал о срыве сделки по обмену заключенными.