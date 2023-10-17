Кремль предупредил о чудовищных последствиях наземной операции ЦАХАЛ в секторе Газа

Читайте нас в:

Конфликт между Израилем и Палестиной может обернуться трагедией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на полях форума «Один пояс - один путь» в Пекине, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе Газа приведет к чудовищным последствиям, сообщили «Известия».

«По-прежнему сохраняется угроза расширения конфликта. Это может быть чревато совершенно чудовищными последствиями для всего региона. Это может быть чревато еще большей гуманитарной катастрофой», - предупредил он.

Палестино-израильский конфликт, по мнению Дмитрия Пескова, обострился из-за пренебрежения проблемой с обеих сторон. По его словам, на Ближнем Востоке разворачивается трагедия.

Пресс-секретарь заявил, что сначала нужно остановить горячую фазу вооруженного столкновения, а затем подойти к урегулированию ситуации с концептуально новыми идеями. Дмитрий Песков призвал обеспечить безопасность Израиля и создать Палестинское государство.

Армия обороны Израиля планировала провести наземную операцию в секторе Газа 14 и 15 октября, но отложила из-за погодных условий. Журналисты выяснили, что военным приказали ликвидировать высшее военное и политическое руководство анклава. Президент России Владимир Путин предупредил, что применение тяжелой техники в жилых районах приведет к большому количеству жертв. По данным на начало 2023 года в секторе Газа жили 2,3 миллиона человек.