Кремль предупредил Армению о последствиях ратификации Римского статута

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Представитель Кремля отметил, что Россию и Армению «многое объединяет» и так будет всегда.

«Армения - это дружественное нам государство, наш партнер. <…> Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне», - процитировал Дмитрия Пескова ТАСС.

Песков добавил: в Кремле не хотели бы, чтобы президенту России Владимиру Путину когда-то пришлось отказываться от визита в Армению.

Ратификация Римского статута Международного уголовного суда Арменией - некорректный шаг, который может пагубно сказаться на отношениях Армении и России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.