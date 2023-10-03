Кремль предупредил Армению о последствиях ратификации Римского статута
Ратификация Римского статута Международного уголовного суда Арменией — некорректный шаг, который может пагубно сказаться на отношениях Армении и России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Россию и Армению «многое объединяет» и так будет всегда.
«Армения - это дружественное нам государство, наш партнер. <…> Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне», - процитировал Дмитрия Пескова ТАСС.
Песков добавил: в Кремле не хотели бы, чтобы президенту России Владимиру Путину когда-то пришлось отказываться от визита в Армению.
Ратификация Римского статута Международного уголовного суда Арменией - некорректный шаг, который может пагубно сказаться на отношениях Армении и России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.