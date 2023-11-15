Кремль посоветовал узнать у Минтранса о планах Дании проверять танкеры из РФ

«Честно говоря, я не располагаю такой информацией. Может, наш Минтранс владеет ей… Можно там поинтересоваться», - посоветовал официальный представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что страны должны соблюдать правила международного судоходства. Таким образом пресс-секретарь президента отреагировал на новости о том, что Дания, согласно новым планам Евросоюза, будет проверять и блокировать танкеры с российской нефтью , проходящие через воды этой страны.

Власти Дании и ЕК не стали комментировать планы о принятии новых мер. Однако в Еврокомиссии отметили, что ее глава Урсула фон дер Ляйен пообещала предпринять «шаги по ужесточению потолка цен на нефть».

Премьер-министр Болгарии Николай Денков ранее созвал заседание Совбеза из-за угрозы остаться без нефти из РФ. Поводом для этого стал законопроект, касающийся дочерней компании «Лукойла».