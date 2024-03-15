Кремль подтвердил версию о попытках США через соцсети подорвать власть в Китае

Он сказал, что Россия в течение многих лет испытывала подрывную деятельность США на себе. Агентства и спецслужбы пытались дискредитировать власть в прошлом и до сих пор этим занимаются.

Только решительные действия внутри «политического ландшафта» и общества, заметил Песков, позволили во многом минимизировать эффективность их работы.

«Однако это не значит, что они оставляют свои попытки. Поэтому, конечно, нельзя исключать, что подобная практика распространяется и на другие страны», - сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков прокомментировал информацию агентства Reuters о том, что Белый дом под управлением республиканца Дональда Трампа в 2019 году приказал ЦРУ начать антиправительственную кампанию в китайских соцсетях. Агенты тиражировали фейки о зарубежных счетах китайских чиновников и коррупции при реализации программы «Один пояс, один путь».