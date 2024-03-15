15 марта 2024, 13:42

Кремль подтвердил версию о попытках США через соцсети подорвать власть в Китае

РИА «Новости»
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Американские спецслужбы пытались вмешиваться во внутренние дела России и дискредитировать ее власть. Такую же кампанию они могли организовать в Китае, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Об этом сообщили «Известия».

Он сказал, что Россия в течение многих лет испытывала подрывную деятельность США на себе. Агентства и спецслужбы пытались дискредитировать власть в прошлом и до сих пор этим занимаются.

Только решительные действия внутри «политического ландшафта» и общества, заметил Песков, позволили во многом минимизировать эффективность их работы.

«Однако это не значит, что они оставляют свои попытки. Поэтому, конечно, нельзя исключать, что подобная практика распространяется и на другие страны», - сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрий Песков прокомментировал информацию агентства Reuters о том, что Белый дом под управлением республиканца Дональда Трампа в 2019 году приказал ЦРУ начать антиправительственную кампанию в китайских соцсетях. Агенты тиражировали фейки о зарубежных счетах китайских чиновников и коррупции при реализации программы «Один пояс, один путь».

США Дмитрий Песков Международные отношения Китай
15 марта 2024, 12:24
Россия запустила ревизию международных соглашений
РИА «Новости»
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Российские ведомства занялись проверкой заключенных в прошлом международных соглашений на предмет соответствия национальным интересам страны. Замминистра иностранных дел Сергей Вершинин заявил об этом на полях 67-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам в Вене, сообщило РИА «Новости».

«Это назревший вопрос. Он назрел с точки зрения инвентаризации международных договоренностей и соглашений, которые были заключены Россией в прошлом», - сказал дипломат.

К пересмотру десятков пактов разного профиля, по словам замминистра, подключились министерство иностранных дел и другие ведомства. Вершинин заявил, что важно проанализировать договоренности с точки зрения соответствия национальным интересам. Он сказал, что после анализа примут необходимые меры в соответствии с законодательством.

Совфед предложил провести ревизию международных соглашений. Сенатор Константин Косачев заявил, что список невыгодных стране договоров передадут президенту Владимиру Путину.

Дипломатия Международные отношения МИД РФ
15 марта 2024, 12:02
Британцы не заметили развязанной правительством «серой войны» против России
Unsplash
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Великобритания ввязалась в незаметный для собственных граждан конфликт с Россией, но не подготовилась к нему должным образом. Правительство не увеличило расходы на оборону, заявил изданию Politico бывший руководитель MI-6 Ричард Дирлав.

«Мы находимся в состоянии войны, мы ведем „серую войну“ с Россией, и я пытаюсь напомнить людям об этом», - сказал он.

Дирлав отметил, что, если спросить рядового британца о войне, он посмотрит на собеседника, как на сумасшедшего. Собеседник журналиста пожаловался на разрыв между словами и действиями правительства Великобритании.

Бывший разведчик раскритиковал недостаточный, по его мнению, уровень расходов на оборону для отражения угроз от России и Китая. Вооруженным силам выделят лишь 2% национального дохода из-за трат на обеспечение службы здравоохранения, снижение налогов и решение финансовых затруднений.

Запад развязал против России гибридную войну , заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев. По его мнению, спецоперацию на Украине использовали лишь как предлог.

Великобритания Международные отношения Россия
15 марта 2024, 10:27
Латвия пообещала не привлекать россиян к ответственности за участие в выборах
РИА «Новости»
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Глава Минюста Латвии Инесе Либиня-Эгнере заявила, что участие в голосовании на территории российских дипломатических миссий не является нарушением закона, поэтому не влечет за собой никакой ответственности. Ее слова передало издание Delfi.

«Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство», - пояснила министр.

Либиня-Энгере добавила, что участие россиян в выборах не означает их поддержку политики государства.

До этого она говорила, что латвийские власти будут расценивать участников голосования, как тех, кто поддерживает спецоперацию. Российское посольство в Риге направило в министерство иностранных дел прибалтийской страны ноту протеста.

Ранее премьер Латвии пообещала, что между ее страной, Россией и Белоруссией появится «железный занавес».

Латвия Выборы президента РФ
15 марта 2024, 10:22
США отказались признавать легитимность выборов в новых регионах России
РИА «Новости»
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Власти США продолжили считать Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области, а также Крым частью Украины. По этой причине США не признают легитимность выборов президента России на этих территориях, заявил пресс-секретарь Госдепа Мэттью Миллер. Его процитировало РИА «Новости».

«США никогда не признают легитимности и итогов этого фиктивного голосования, проводимого на территории суверенной Украины в рамках российских президентских выборов», - сказал он.

Мэттью Миллер заявил, что страна не согласилась с итогами референдумов об интеграции. Он пригрозил ответственностью наблюдателям на выборах президента.

Референдумы в Донбассе о присоединении к России прошли в сентябре 2022 года. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что мир никогда не признает их результаты. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, бывший глава Госдепа Джон Керри согласился с легитимностью присоединения Крыма , но предложил провести еще одно голосование.

США Госдеп США Международные отношения Выборы президента — 2024

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