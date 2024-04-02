02 апреля 2024, 14:00

Кремль подтвердил подготовку визита лидера Венесуэлы в Россию

Global Look Press
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Кремль занимается подготовкой визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, сейчас согласовываются сроки поездки. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Он подтвердил, что подготовка находится на финальной стадии. По словам Пескова, сейчас идет согласование сроков, которые подойдут лидерам обоих стран.

«Да, он (визит - прим. ред.) готовится, действительно высокая степень подготовки визита», - указал представитель Кремля.

Ранее Венесуэлу посетил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИД провел переговоры с Мадуро, а также с исполнительным вице-президентом Делси Родригесом и министром народной власти по иностранным делам Иваном Хилем Пинто. Лавров обсудил с ними двустороннее сотрудничество.

Советник Международной кризисной группы Мариано де Альба прокомментировал визит дипломата в латиноамериканскую страну и отметил, что Белому дому не удалось негативно повлиять на отношения России и Венесуэлы.

Кремль Дмитрий Песков Венесуэла Николас Мадуро Россия Владимир Путин
02 апреля 2024, 14:15
Ребенок стал жертвой стрельбы в финской школе
Global Look Press
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Подросток в возрасте 12 лет погиб во время стрельбы в школе в городе Вантаа. Об этом сообщили в пресс-службе финской полиции.

Еще двое детей получили серьезные ранения.

«Пострадавшие - 12-летние ученики школы», - уточнили правоохранители.

Полицейские задержали подозреваемого, им также оказался подросток. У несовершеннолетнего обнаружили огнестрельное оружие. Правоохранители продолжают расследование на месте происшествия.

Ранее в полиции Финляндии сообщили о трех пострадавших во время стрельбы. О случившемся стало известно около 09:00.

В начале марта люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке в Филадельфии. Восемь человек пострадали, одного раненого доставили в больницу в критическом состоянии.

Финляндия Дети Стрельба Школы Полиция
02 апреля 2024, 13:38
Сведения США не дали вычислить всех участвовавших в теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Предоставленная Соединенными Штатами информация не позволила выявить всех, кто мог участвовать в теракте в «Крокусе». Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, сообщило РИА «Новости».

«Информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», - сказал он.

При этом Нарышкин подтвердил, что Федеральная служба безопасности действительно получила определенную информацию со стороны спецслужб США о возможности теракта. Глава ведомства добавил, что контртеррористический канал между странами действует весьма ограничено.

Соединенные Штаты в марте получили данные о подготовке террористической атаки в Москве. Ими американская сторона поделилась с Россией, утверждали в Белом доме. Однако сведения содержали общий характер , без какой-либо конкретизации. Позже стало известно, что США вообще утаили от России часть информации об угрозе теракта.

Разведка США Россия Теракт в «Крокусе»
02 апреля 2024, 13:36
Лукашенко признался, что Белоруссия готовится к войне
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Белоруссия не хочет ни с кем воевать, но, несмотря на это, в стране ведется подготовка к военным действиям. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщило БелТА.

Он вспомнил крылатое латинское выражение и признался, что стране приходится готовиться к войне ради мира.

«Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. „Хочешь мира - готовься к войне“ - не я это придумал», - рассказал лидер Белоруссии во время рабочей поездки в Гродно.

По его словам, в белорусские войска сейчас поставляются различные виды военной и техники и вооружения для укрепления обороноспособности государства.

Ранее Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия за 25 лет наработали богатый опыт , благодаря которому страны оперативно реагируют на вызовы и угрозы, а также успешно отстаивают общие интересы на мировой арене. Он добавил, что перед двумя государствами открылись новые перспективы для долгосрочного сотрудничества.

Белоруссия Военные Александр Лукашенко Войны
02 апреля 2024, 13:01
Армянский депутат предрек серьезные проблемы из-за разрушения отношений с Россией
Global Look Press
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Разрушение отношений с Россией обернется серьезным проблемам для Армении. Депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила в интервью РИА «Новости», что страна не должна стать разменной монетой геополитических игр.

Разрушение отношений с Россией обернется серьезным проблемам для Армении. Депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила в интервью РИА «Новости» , что страна не должна стать разменной монетой геополитических игр.

«Я категорически против разворота внешнеполитических ориентиров Армении. Армения не должна стать разменной монетой геополитических игр», - подчеркнула она.

Манукян напомнила, что Россия - стратегический союзник Армении. Разрыв отношений в первую очередь навредит республике как в политическом, так и в экономическом планах.

«А если к этому добавить вопросы безопасности, то можно однозначно утверждать, что в случае такого разворота наша страна столкнется с очень серьезными проблемами одновременно по нескольким направлениям», - отметила Манукян.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее сообщил, что Армения больше не может продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией как раньше, поэтому ей нужны другие партнеры. Республика хотела определиться со своим будущим в составе Организации Договора о коллективной безопасности. Также он говорил, что ОДКБ якобы оставила Армению в самый решающий момент один на один со своими проблемами, подразумевая под этим ситуацию с Нагорным Карабахом.

Армения Россия Нагорный Карабах

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