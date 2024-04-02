Кремль подтвердил подготовку визита лидера Венесуэлы в Россию

Он подтвердил, что подготовка находится на финальной стадии. По словам Пескова, сейчас идет согласование сроков, которые подойдут лидерам обоих стран.

«Да, он (визит - прим. ред.) готовится, действительно высокая степень подготовки визита», - указал представитель Кремля.

Ранее Венесуэлу посетил министр иностранных дел Сергей Лавров. Глава МИД провел переговоры с Мадуро, а также с исполнительным вице-президентом Делси Родригесом и министром народной власти по иностранным делам Иваном Хилем Пинто. Лавров обсудил с ними двустороннее сотрудничество.

Советник Международной кризисной группы Мариано де Альба прокомментировал визит дипломата в латиноамериканскую страну и отметил, что Белому дому не удалось негативно повлиять на отношения России и Венесуэлы.